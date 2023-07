Addio Mora, arriva Black Jack "Un team giovane ed entusiasta"

Addio Mora, arrivano i ragazzini del Black Jack. Più che una sfumatura di nero, una nuova parentesi ‘green’ della Carrera, visto che il nuovo, giovanissimo team formato in queste ultime settimane avrà davvero ben poco in comune con la storica Mora. Soprattutto, non avrà la macchinina super-performante dei predecessori, e non avrà dunque la mano del mago della meccanica, il costruttore Paride Albertazzi, che in decine di anni tra Nera prima e Mora poi aveva saputo polverizzare ogni tipo di record. Il punto in comune tra il nero e il black sarà in pochi uomini, a partire dal responsabile Matteo Mingotti, poi lo spingitore Zinoni e ancora Zucchini, fuori causa però per la gara causa problemi fisici. Insomma, nessuna operazione simpatia, per capirci, nessuna volontà di cancellare con un colpo di spugna il recente passato intriso di polemiche indossando una veste nuova, e lo chiarisce subito proprio Mingotti.

"Siamo qualcosa di completamente nuovo, da ogni punto di vista: tecnico, meccanico, anagrafico. Siamo un team che mira a divertirsi e a crescere, non a vincere". Un team giovanissimo ("un minorenne e gli altri tutti sui vent’anni"), che bada poco alla forma ("non abbiamo neppure le maglie per adesso, complice il poco tempo avuto a disposizione, ma solo un simbolo"), e che vivrà queste poche settimane che mancano alla Carrera cercando semplicemente di preparare al meglio la macchinina "che abbiamo trovato disponibile", non si vergogna a dire Mingotti. Una macchinina che di chilometri ne ha percorsi un bel po’ su e giù per viale Terme e per le strade del centro, essendo l’ex Tricolore.

"Non abbiamo potuto neppure far le prime prove già da viale Terme, proveremo tra pochi giorni in centro", confida Mingotti al quale certo non manca l’entusiasmo. "Il gruppo è giovane, in diversi hanno già corso la Carrera, avevano voglia di non smettere e noi eravamo in debito con loro".