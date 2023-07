Addio pandemia, riapre il centro per anziani

Riapre il centro diurno per anziani Sandro Pertini ad Altedo di Malalbergo. In queste settimane, dopo diversi incontri tra Comune e la coop Cadiai per condividere il percorso di riapertura del centro diurno, presso la Cra Sandro Pertini, i battenti sono pronti a riaprire. Il centro era stato chiuso all’inizio della pandemia per le limitazioni e questo è il primo anno in cui ci sono le condizioni per riaprirlo.

Ad annunciare la novità la sindaca Monia Giovannini: "Ringrazio Cadiai e il distretto socio-sanitario per la sinergia che si sta mettendo in campo, fornire questo servizio è indispensabile per gli anziani che conservano ancora delle autonomie e possono passare le loro giornate in un ambiente sicuro, protetto e con tante attività ricreative, ma anche sanitarie. Ricordo che la struttura è accreditata e spero che i 20 posti disponibili siano presto tutti occupati. Tradizionalmente avevamo circa 7-8 residenti che usufruivano del centro diurno, con possibilità anche per non residenti di fare richiesta ed entrare. I servizi socio-sanitari devono essere al centro delle nostre politiche e il gestore ha dimostrato in questi anni professionalità e competenze di elevatissimo livello. Nei prossimi giorni faremo una comunicazione capillare sulla ripresa di questo servizio".

"Siamo felici di poter finalmente riaprire il Centro Diurno dopo il terribile periodo del Covid che ha imposto la chiusura per lungo tempo di queste strutture – afferma Annalisa Bellizzi, responsabile del Sandro Pertini –. Il cancello del parco sarà sempre aperto per l’accesso a chi vorrà entrare, passeggiare e trascorrere del tempo all’interno. Il nostro scopo è quello di offrire calore e assistenza agli anziani che frequenteranno il Centro, ma anche di favorire l’integrazione con l’esterno ed essere un vero supporto per le famiglie. In questo senso è fondamentale anche la collaborazione con l’amministrazione del Comune di Malalbergo con la quale siamo sempre in contatto con un rapporto stretto e proficuo". Il Centro Diurno Sandro Pertini sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 18 con la possibilità anche di frequenza part-time o a giornate concordate, senza alcuna pausa nei mesi estivi.

Tante le attività proposte, dalle iniziative di animazione e socializzazione alla stimolazione cognitiva oltre ad attività manuali pensate ad hoc per gli ospiti. Su richiesta è possibile fare anche fisioterapia o sedute con il podologo. Sempre su richiesta è disponibile il parrucchiere.

Zoe Pederzini