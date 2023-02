Addio pandemia, torna il vero Carnevale

Tutti pronti ai blocchi di partenza per il tanto atteso carnevale di Pieve di Cento che prenderà il via, grazie alla costante collaborazione tra amministrazione comunale e Pro Loco del paese, questo fine settimana, dopo due anni di pandemia.

Appuntamento il 5, il 12 e il 19 febbraio, con eventuale recupero il 5 marzo in caso di maltempo in una di queste tre date. Ma non finisce qui. Visto il successo del carnevale "primaverile" dedicato alle famiglie e ai bambini si prosegue con una bella giornata di festa anche sabato 20 maggio. Il ‘Carnevel d’la Piv’ partirà, come detto, domenica 5 febbraio alle ore 14.30 con una grande sfilata di apertura, assieme al jazz and funk della Bologna Bridge Band, per vivere le atmosfere singolari del Carnevale di New Orleans. A seguire, domenica 12 febbraio sempre dalle ore 14.30 seconda giornata di sfilate, per un tuffo al Carnevale di Rio assieme alle percussioni e le danze della Escola de Samba Vamolà e Sambeleza. Chiusura, poi, domenica 19 febbraio dalle ore 14.30 con la consueta grande sfilata di chiusura e premiazione da parte delle scuole del carro più bello, con un arrivederci al 2024. Previsti, dunque, per l’ultima giornata, oltre alla grande sfilata di carri allegorici e macchine da gettito, il trenino itinerante, i gonfiabili, le brasiliane, i giocolieri, il truccabimbi e l’animazione a cura di Punto e Virgola, con tanto di mascotte a sorpresa dei personaggi preferiti dai bambini. L’ingresso ai tre eventi è, come sempre, a offerta libera e la conduzione è affidata agli ‘Alex & Co’ e il Media Partner della manifestazione sarà Radio ‘Latte e Miele’. In caso di maltempo il recupero sarà domenica 5 Marzo alle ore 14.30. L’organizzazione dello storico appuntamento, patrocinato dal Comune, è stata interamente a carico della Pro Loco di Pieve di Cento e del Comitato delle società carnevalesche.

Dalla Pro Loco raccontano: "Attualmente ci lavorano dieci società carnevalesche con un numero complessivo di volontari di circa 150 persone che si autotassano e organizzano iniziative per finanziare il progetto, in quanto non abbiamo sovvenzioni né pubbliche né private. Di particolare rilevanza è l’età media dei volontari, che non supera i 40 anni, giovani che lavorano praticamente tutto l’anno per la costruzione dei carri allegorici mettendo a frutto le proprie capacità e creatività nella lavorazione della cartapesta. Di particolare rilevanza l’aspetto didattico del nostro carnevale, dovuto allo stretto rapporto con le scuole elementari e medie del paese".

Zoe Pederzini