Addio pandemia, torna il vero Carnevale

Pieve di Cento scalda i motori del suo storico carnevale organizzato da Pro loco, Comitato carnevalesco e Comune. "Manca pochissimo – dicono dal Comitato delle società carnevalesche – all’edizione 2023 del carnevale di Pieve di Cento, dopo due anni di sosta a causa della pandemia. Colorata festa di piazza che non vediamo l’ora di rivedere nelle strade del nostro centro storico. Con le allegre sfilate ci vediamo dunque il 5, il 12 e il 19 febbraio prossimi, con eventuale recupero il 5 marzo". E continuano: "Ma non finisce qui. Visto il successo del carnevale ’primaverile’ dedicato alle famiglie e ai bambini, proposto quest’anno, annunciamo che ci vedremo per una bella giornata di festa anche sabato 20 maggio".

Dunque ogni anno a febbraio Pieve si colora con grandi sfilate di carri mascherati, bande e sbandieratori nel centro storico del paese in occasione dei tre appuntamenti carnevaleschi pievesi. Protagonista della manifestazione è Barbaspein, la maschera pievese del povero gaudente un po’ filosofo e un po’ ubriacone, dalla barba incolta e con un debole per la buona tavola e il buon vino. Ma non solo, perché è storico membro della Sozietè dal Zàss, organizzatrice delle prime feste di carnevale intorno alla metà dell’Ottocento. Durante i primi carnevali, infatti, veniva trasportato su una portantina un mendicante dal nome Barbaspein, gran mangiatore, bevitore e personaggio molto simpatico. Nacque così la maschera del carnevale di Pieve di Cento, reinterpretata a metà degli anni Ottanta dall’artista Pirro Cuniberti.

"Sono colmo di stima e gratitudine – dice il sindaco di Pieve Luca Borsari – verso la passione, la generosità e il lavoro dei volontari delle nostre società carnevalesche e della nostra Pro loco, che da mesi stanno lavorando per il ritorno in grande stile del ’Carnevel d’la Piv’. È un appuntamento storico e fondamentale per la nostra storia e la nostra comunità, soprattutto per i nostri bambini. Abbiamo sentito enormemente la sua mancanza negli anni del Covid e già l’edizione straordinaria dell’anno scorso ci aveva fatto riassaporare anche se per un solo giorno la bellezza di queste domeniche di festa, di fantasia e di colore. Quest’anno il carnevale a Pieve farà il suo grande ritorno e ne sentiamo più che mai il bisogno".

Pier Luigi Trombetta