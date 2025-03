Addio a Paolo Mengoli, ex deputato della Dc e direttore della Caritas

Bologna, 7 marzo 2025 – A 84 anni è morto Paolo Mengoli, ex deputato della Democrazia Cristiana dal 1992 al 1994, ex consigliere comunale di Bologna dal 1990 al 1999 e già direttore della Caritas cittadina dal 2005 al 2013. Nella sua carriera professionale, dopo la laurea in Scienze matematiche all’Università degli Studi di Bologna nel 1967, è stato dipendente fino al 1996 del CNEN – Comitato Nazionale per l'Energia Nucleare, oggi ENEA –, prima al Centro Studi della Casaccia di Roma e poi al Centro di Calcolo di Bologna. Nella sua attività di ricerca è stato autore di numerose pubblicazioni scientifiche.

Un volto conosciuto in tutta la città. Tra i suoi più grandi impegni sociali la Confraternita della Misericordia e il Segretariato Sociale Giorgio La Pira, una delle più importanti realtà dell’associazionismo cattolico bolognese da sempre impegnato nella difesa della parte più debole della società. Molto legato a monsignor Ernesto Vecchi, a lungo vescovo ausiliare di Bologna, Mengoli è sempre stato impegnato in battaglie per la lotta alla povertà e all’aiuto agli indigenti. Ha fatto anche parte del consiglio di indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna.

Simonetta Saliera, già presidente dell'Assemblea legislativa, lo ricorda così: "Coerente, onesto, sincero. Paolo Mengoli lascia un vuoto in ognuno di noi, in tutta la città di Bologna che ha amato e servito con coerenza e sincerità. Bologna deve piangerlo, ricordarlo e onorarlo con tutta la passione che Mengoli ha messo nel curare la parte meno potente della città. Da oggi Bologna è una città più povera". Lascia la moglie, tre figli e tanti nipoti.

Anche le Acli di Bologna esprimono il cordoglio. Così lo ricorda la presidente Chiara Pazzaglia: "Con Paolo abbiamo condiviso l'amicizia coi poveri della città e ha fatto parte del gruppo di associazioni di ispirazioni cattolica. Una grave perdita per la nostra città, Paolo ha creduto molto anche nel nostro percorso Sinodale condiviso tra associazioni cattoliche e l'ultima volta abbiamo parlato proprio del tema di questo Giubileo, dedicato alla speranza".