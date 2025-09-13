L’addio a Stefano Benni a Bologna, camera ardente gremita. Pennac: “Lupo, coraggio, che arriviamo tutti tra poco”

Bologna, 13 settembre 2025 – “Ciao Lupo”. È il saluto di Daniel Pennac al ‘fratello’ Stefano Benni. Nel cortile dell’Archiginnasio, con il porticato gremito di persone, si svolge la camera ardente, ultimo saluto allo scrittore bolognese scomparso a 78 anni.

L’autore francese è uno dei primi ad arrivare, assieme al figlio di Benni, Niclas, all’attore Alessandro Bergonzoni, all’editore Carlo Feltrinelli.

Ultimo saluto commosso e partecipato allo scrittore Stefano Benni. La camera ardente allestita nel cortile dell'Archiginnasio

Al microfono, Pennac si rivolge sempre all’amico: “Quando è morto Federico Fellini mi hai detto che era morto perché non sapeva più sognare. Era clinicamente vero. I farmaci che prendeva gli avevano impedito di continuare a sognare. A te è successa la stessa cosa, ma con la risata. Di colpo la malattia ti ha tolto la capacità di ridere”.

Che tortura per un personaggio arguto e con un senso dell’ironia così spiccato: “Lupo - prosegue Pennac -, il giorno in cui mi hai fatto ridere di più, è stato quando mi hai detto che avresti aperto uno studio di psicoanalisi per curare insetti e animali. Se il buon dio ti ha rubato la risata negli ultimi anni è perché lassù sono tutti straordinariamente depressi. C’era un bisogno urgente che Stefano arrivasse”.

Punteggiato da lacrime, risate e applausi il ricordo dello scrittore prosegue con il sogno che ha fatto stanotte: “Ho visto Stefano, il suo primo cliente è un angelo che soffre di vertigini. Domani andrà da lui Dio, completamente depresso”. Depresso perché “avrei dovuto prendermi un giorno in più per questa creazione - dice Dio -. Ci vorrebbe un giorno in più per rendere meno di meno stupido, meno aggressivo”. Infine, conclude Pennac: “Lupo, coraggio, che arriviamo tutti tra poco”.

Il figlio di Stefano, Niclas Benni, con la voce rotta dall’emozione, ringrazia le “migliaia di persone che, in questi giorni, hanno voluto ricordare Stefano. C’è chi mi ha detto di aver trovato l’amore grazie a un suo libro. Chi dice che, leggendolo, si è sentito meno solo. Alcuni si sono tatuati un fiocco di neve in suo ricordo. Questa marea di affetto, in qualche modo, rende più facile affrontare questo momento, con un misto di allegria e malinconia”.

Il sindaco Matteo Lepore sottolinea il legame profondo di Benni con Bologna. “In questi giorni, tantissimi hanno condiviso scritte, video, testimonianze: un’ondata d’affetto, testimonianza di quanto fosse amato - dice Lepore -. L’ho conosciuto quando tornò a Bologna. Ci aveva spronato, come istituzioni, a fare di più sul tema dell’emergenza abitativa. Ci ricordava che la città è fatta dalle persone, dalle loro vite, dalle loro fragilità. Ha amato profondamente questa città e Bologna l’ha amato a sua volta”.

L’assessora regionale al Welfare, Politiche per l’infanzia e Scuola, Isabella Conti ritiene fondamentale che “le scuole tornino a leggerlo - dice -. Come Regione Emilia-Romagna, mi piacerebbe promuovere un progetto di lettura con bambini e ragazzi. Viviamo tempi in cui i disturbi d’ansia aumentano, e una certa superficialità impedisce relazioni profonde. I suoi libri ci insegnano il valore dello stare insieme, del voler bene davvero”.

L’attrice Angela Finocchiaro che ha lavorato a teatro con Benni non trattiene le lacrime quando prende il microfono in mano. “Abbiate pazienza, ci provo - dice - Ciao Stefano, ciao Lupo, ora ridi, ridi come non l’hai mai fatto, ridi di te e del mondo. Con quel tuo sguardo armonizzi la fatica del vivere, l’umorismo della poesia”.

“Era il 1980 quando Benni si presentò in casa editrice – ricorda Carlo Feltrinelli –, poco più che trentenne. Da allora è nato un sodalizio durato quasi mezzo secolo, che – assieme ad alcuni compagni di viaggio, Pennac su tutti, portato in Italia da Benni – ha avuto un ruolo decisivo nel posizionamento culturale della Feltrinelli. Ogni suo nuovo libro era un evento. Simpatico e brutale, anche nei suoi capricci, non era incline ai compromessi: rifiutava di andare in televisione, le presentazioni dovevano seguire il suo stile, e dei premi… neanche a parlarne”.

Per l’attore Alessandro Bergonzoni, Stefano Benni è presente. “È bellezza innamorata. È poesia. Mi piace dire che le pagine si girano, lo guardano e poi cominciano ad applaudire. Una persona impegnata a cercare quello che prima si doveva vedere, poi osservare e, infine, amare”.