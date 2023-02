Addosso ha un grammo di crack Giovane scoperto dai carabinieri

In attesa dell’inizio del turno di lavoro con un collega, è stato fermato dai carabinieri con un grammo di crack. I fatti sono avvenuti due sere fa nel centro di Crevalcore. A finire segnalato come assuntore di droga un operaio italiano di 33 anni senza precedenti. L’uomo era fermo a bordo di un furgoncino della ditta di edilizia per cui lavora insieme a un giovane collega, quando i carabinieri di Crevalcore, che stavano facendo un controllo alla circolazione come di prassi, hanno notato i due individui confabulare a bordo del mezzo e si sono avvicinati con la pattuglia. Alla vista dei militari, però, che hanno chiesto documenti personali e di guida ai due occupanti, il 33enne italiano è parso agitato. I carabinieri hanno dunque perquisito il veicolo e il 33enne, trovando la dose da un grammo di crack.