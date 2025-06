Adesca le vittime online, poi le botte e la rapina: arrestato. La polizia: “Denunciate”

Bologna, 10 giugno 2025 - Adescava le vittime pubblicando annunci su siti per incontri intimi. Una volta ottenuto l'appuntamento e arrivato a casa della persona, la picchiava, le rubava il denaro contante e la obbligava a fare bonifici istantanei. Non solo, costringeva anche le vittime a farsi filmare, minacciando poi di diffondere i video se avessero denunciato l'accaduto. L'uomo, di 24 anni, è stato identificato e arrestato dalla polizia per rapina ed estorsione.

Le indagini della polizia sono partite dalla denuncia delle vittime, riuscendo così a ricostruire il modus operandi del ventiquattrenne. Secondo gli agenti della Squadra Mobile, il giovane inseriva diversi annunci su portali internet per incontri intimi e dopo aver ottenuto fiducia e aver concordato l’appuntamento, entrava in casa della vittima per picchiarla e derubarla di tutto il denaro contante.

Il ventiquattrenne, inoltre, costringeva le vittime a effettuare dei bonifici istantanei e li filmava minacciando di diffondere i video se avessero denunciato quanto accaduto. Gli agenti della Squadra Mobile hanno iniziato un’indagine al fine di individuare il ragazzo, che è stato identificato in un moldavo di 24 anni, senza fissa dimora e irregolare sul territorio.

Il ventiquattrenne è stato arrestato e portato in carcere. La polizia invita chiunque possa aver subito una rapina o una estorsione simili a quelle descritte a denunciare quanto accaduto.