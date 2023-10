Adil Kasri: "L’azienda ci ha traditi. Ma io resto ottimista"

Adil Kasri, lei da quanto tempo lavora all’interno di Magneti Marelli?

"Tra un contratto e l’altro, direi otto anni"

Si aspettava questo fulmine a ciel sereno?

"No, ci ritroviamo dall’oggi al domani praticamente fuori dall’azienda. Ma io voglio essere ottimista, ho 29 anni, spero e credo che si possa trovare una soluzione".

E’ preoccupato per la sua situazione familiare? Tante famiglie sono in pericolo.

"Ringraziando Dio, ho mia moglie che ha appena cominciato a lavorare ed è in Lamborghini, un’azienza in fase di crescita che sta investendo sul futuro. Lei è laureata in lingue e letterature straniere, ha studiato inglese e arabo moderno, fa l’operaia però è contenta. Abbiamo un mutuo certo, e altre spese, bisogna fare sempre dei sacrifici".

Avete figli?

"Sì, due, piccoli. La mia situazione in Marelli, per esempio, era migliorata perché con il nuovo contratto sono finito nel reparto manutenzione. Sono arrivato qui dalla provincia di Avellino, originario del Marocco, con un bagaglio di grandi speranze. Per questo voglio sposare in pieno le parole del presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini: qui da noi le aziende si aprono, non si chiudono. Voglio sperare in nuovi investimenti migliorativi"

Di chi sono le responsabilità di questo improvvisio disimpegno?

"Io mi sento molto tradito dall’azienda, una cosa così non è normale, è proprio una mancanza di rispetto nei confronti dei lavoratori. In reparto abbiamo addirittura commesse per nuovi stampi, il lavoro c’è. Non capiamo questa decisione. Giocano sulla nostra pelle, io per salvaguardarmi mi sto già guardando intorno"

pa. ros.