Adolescente rapinato. Nei guai la baby gang del parco 2 Agosto

Baby gang ormai scatenate su tutto il territorio: dopo i noti, ripetuti e gravi episodi a Casalecchio non va molto meglio a San Lazzaro di Savena. I carabinieri dell’Aliquota Operativa della locale Compagnia hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, due 15enni, un italiano e uno straniero, al termine di un’attività investigativa caratterizzata da appositi servizi di osservazione, controllo e pedinamento.

I giovanissimi sono considerati responsabili del reato di rapina in concorso. Ma partiamo dai fatti, avvenuti una decina di giorni fa in pieno centro, che hanno portato a questo epilogo. Era primo pomeriggio, poco dopo l’uscita dalle scuole, al parco 2 agosto, praticamente sotto al palazzo del Municipio. Come ricostruito dalle forze dell’ordine anche attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza, un gruppo di giovani è sceso poco prima da un autobus di linea alla fermata di Piazza Bracci, e si è diretta nel vicino parco 2 Agosto e nei pressi del limitrofo istituto Mattei.

A quel punto, due di loro, i 15enne ora denunciati in stato di libertà, una volta staccatisi dal gruppo, hanno raggiunto due adolescenti che stavano passeggiando nella direzione opposta. Uno dei due 15enni, dunque, si è messo a svolgere la funzione di "palo", mentre l’altro, con tono minaccioso e prepotente, come raccontato anche dal malcapitato preso di mira, ha intimato alla vittima di consegnargli il denaro in suo possesso per poi strappargli energicamente dalle mani il portafogli e impossessarsi del denaro contenuto al suo interno, 50 euro. Un modus operandi sfrontato e privo di scrupoli, evidentemente adottato anche in altre circostanze.

È andata male, però, ai giovani malviventi perché i carabinieri, che da tempo, e a seguito di tante segnalazioni, stavano indagando sulle baby gang che si raggruppavano in zona, con appostamenti e pedinamenti, li hanno bloccati. I due 15enni, infatti, dopo aver rapinato il coetaneo, si sono riavvicinati alla comitiva con cui erano scesi dal bus, ma sono stati braccati dai militari nei pressi nel parcheggio del Mattei, poco distante dal luogo della rapina. I carabinieri hanno recuperato anche l’intera refurtiva nella disponibilità dei due minorenni, refurtiva che i due, nel frattempo, avevano già diviso rispettivamente in 30 e 20 euro.

Questo risultato è stato possibile grazie a un’intensa attività investigativa, durata qualche tempo, da parte dei carabinieri di via Paolo Poggi: i militari della Compagnia, infatti, a seguito di numerose segnalazioni per la presenza di baby gang nei luoghi abitualmente frequentati dai giovani e nei pressi degli istituti scolastici, si sono organizzati con appositi servizi di osservazione, controllo e pedinamento. I due 15enni che sono stati denunciati alla Procura presso il Tribunale dei Minorenni non risiedono a San Lazzaro, ma sono soliti arrivare in paese con il bus da un paese limitrofo del circondario.

Zoe Pederzini