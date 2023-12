Ragazzina 15enne fugge di casa: ritrovata due giorni dopo al Gran Reno

Bolog

Silvia Gentilini dirige la Sezione Anticrimine della Questura (foto Schicchi)

na, 23 dicembre 2023 – I genitori disperati ne avevano denunciato la scomparsa. La loro figlia quindicenne non si trovava da nessuna parte. Così, la polizia si è subito messa in moto per rintracciare la giovanissima. E alla fine, dopo due giorni in cui non dava notizie di sé, l’hanno ritrovata assieme a un’amica al Centro commerciale Gran Reno di Casalecchio, luogo ben noto come ritrovo di giovani bolognesi e non solo.

Per rintracciarla, spiega la dirigente della Divisione Anticrimine Silvia Gentilini, gli agenti hanno per prima cosa tentato di geolocalizzare il cellulare della ragazza tramite la cella telefonica, ma questo risultava spento e si era connesso l’ultima volta in un luogo diverso da quello in cui lei si trovava in realtà. Poi, i poliziotti hanno coinvolto amici, genitori di amici e soprattutto istituto scolastico cui era iscritta l’adolescente bolognese, per cercare di fare luce sulle sue abitudini, frequentazioni e su possibili spostamenti. Proprio grazie a quest’attività e in particolare al contributo decisivo della scuola, è stato rivelato agli agenti come la giovanissima si sarebbe potuta trovare con tutta probabilità al centro commerciale Gran Reno, “marinando” le lezioni.

L'ipotesi si è rivelata esatta: allertati dalla polizia, i carabinieri della stazione di Casalecchio ieri mattina si sono recati sul posto e hanno trovato la 15enne proprio lì, assieme all'amica che l'aveva ospitata a casa propria in quei giorni.

L’adolescente è stata a quel punto messa in contatto con la madre e poi riaffidata ai genitori.