Adolescente non rientra a casa, trovata in piazza Maggiore a Bologna dall'Esercito

Bologna, 25 luglio 2023 – Esce per andare a una festa con gli amici e non fa rientro a casa. Ragazzina minorenne è stata ritrovata a Bologna domenica mattina nei pressi della Basilica di San Petronio dai militari.

I genitori della giovane, residente in un paese in provincia di Bologna, non avendo più notizie della figlia hanno denunciato la sua scomparsa alle autorità. Poco dopo una pattuglia di militari dell'Esercito, in servizio sotto le Due Torri nell'ambito dell'Operazione ‘Strade Sicure’, ha ritrovato l’adolescente. Si sono accorti che la giovane era in stato di agitazione e si sono avvicinati per aiutarla e identificarla.

La stessa ragazza ha raccontato di essersi allontanata da casa per partecipare ad una festa con gli amici e di non essere più riuscita a mettersi in contatto con i genitori, che la stavano cercando, a causa del telefono scarico.

Confermata la veridicità dei fatti la minore è stata accompagnata in Questura dai poliziotti del 113 nel frattempo intervenuti e poco dopo è stata riaffidata al padre.