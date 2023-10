Adolescenti e social, il disagio. L’Ausl: "Medici pronti ad aiutarli"

"Attribuire a una sola causa la sofferenza di una persona rischia la superficialità, il mondo in cui i nostri ragazzi vivono è molto complicato e la parte online, dove ormai tutti sono presenti, è un pezzo della loro vita, ma non è pensabile che comporti per tutti lo stesso rischio".

La tragedia di Vincent Plicchi fa riflettere e per Stefano Costa, neuropsichiatra infantile e direttore della Psichiatria e Psicoterapia dell’età evolutiva dell’Ausl, è necessario "avere rispetto per la complessità delle situazioni, i mondi social noi adulti li frequentiamo poco, spesso ne parliamo male e questo non aiuta i ragazzi perché creiamo una barriera. Sarebbe meglio, invece, offrire la nostra presenza e oltre a chiedere ’come è andata a scuola’ dovremmo anche domandare ’che cosa hai postato su Instagram’". Lo specialista guida l’unità operativa dove arrivano anche casi in urgenza.

"Nelle ultime due settimane sono state ricoverate tre ragazze per tentati suicidi – precisa Costa –, ma non sono stati i social ad avere un peso determinante, si tratta di sofferenze diverse. Dal Covid in avanti registriamo un’impennata di consulenze al Pronto soccorso del Maggiore: nei primi nove mesi del 2022 sono arrivati 154 ragazzini, età media 12 anni e mezzo, di cui circa 50, quindi un terzo, per sintomi autolesivi che vanno dai tagli ad altri più rilevanti. Noi offriamo loro una presa in carico intensiva, per sostenere la ripresa del percorso evolutivo che molto spesso riesce. Inoltre, sottolineo che la maggior parte dei ragazzi sta bene e vive senza problemi".

Gabriella Gallo dirige la Psicologia territoriale dell’Ausl e Annalisa Masi è responsabile dello Spazio giovani. La psicologa Masi osserva che "Spazio giovani, ad accesso libero, è collocato nei consultori familiari, a Bologna si trova in via Sant’Isaia 90 ed è aperto dal lunedì al giovedì, dalle 14 alle 18. Dall’inizio dell’anno a fine settembre abbiamo fatto un colloquio di accoglienza a 1.730 ragazzi, di questi 896 sono stati visti da uno psicologo e abbiamo anche incontrato 287 genitori. Le richieste sono in aumento dal 2015".

Gallo dà un consiglio: "I genitori devono essere curiosi di quello che i figli fanno sui social, senza dare giudizi di valore, ma creando opportunità di confronto e facendo emergere nei ragazzi lo spirito critico. Questo significa un grande dispendio di tempo ed energie e forse non tutti siamo dispobili".