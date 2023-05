Adolescenza, le sfide per le famiglie

L’altra mattina, nella scuola secondaria di primo grado Mezzacasa di San Matteo della Decima, si è tenuto il primo incontro di presentazione del progetto ‘Nuovi spazi sicuri per i giovani: azioni integrate contro la marginalità e la devianza giovanile’. L’iniziativa è promossa dal Comune in collaborazione con la Regione per sensibilizzare e coinvolgere la comunità sul tema della sicurezza urbana. Durante l’incontro, rivolto in particolare agli studenti delle classi seconde, sono intervenuti il sindaco Lorenzo Pellegatti, l’assessore Valentina Cerchiari, i dirigenti scolastici Giuseppe Antonio Panzard e Massimiliano Campisi, l’ex procuratore aggiunto di Bologna Valter Giovannini, Alessandro Mazzini dell’associazione Strade ed Emanuele Bussolari dell’associazione La Decima Scuola. Giovedì seguirà l’incontro online dal titolo ‘Soffrire in adolescenza. È Normale? Fino a che punto?’, con l’intervento di Stefano Ropa Esposti, counselor, formatore, operatore di sportello negli istituti superiori. Per partecipare all’evento, rivolto soprattutto a genitori e famiglie, è necessario compilare il modulo di iscrizione online entro 5 giorni prima dell’incontro; in prossimità dell’evento agli iscritti verrà inviato il link per partecipare all’indirizzo email indicato nel modulo (l’incontro prevede un numero massimo di 100 partecipanti). Sabato 10 giugno, nel pomeriggio, si terrà poi ‘BasketFest’, una grande festa inaugurale dei lavori di riqualificazione del campo da basket di Decima, in via Cento. p. l. t.