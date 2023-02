Adolescenza, l’età più bella ma ricca di ostacoli I risultati a scuola vanno vissuti con equilibrio

Amore, sogni, obiettivi personali e preoccupazioni caratterizzano il periodo più bello della nostra vita: l’adolescenza. Molti ragazzi si pongono degli obiettivi personali, anche sui banchi. Alcuni danno troppa importanza alla scuola e ai voti: non escono, non stanno con gli amici, quindi si privano di una vita sociale. La scuola, al contrario, a volte riceve poca importanza, ciò può essere causato da un vero e proprio disinteresse o da precedenti delusioni. Alle medie l’1,5% dei ragazzi è bocciato, alle superiori circa il 6% e 1 ragazzo su 5 è rimandato. L’Emilia-Romagna è tra le ultime regioni per bocciature, con il 71,7% di studenti promossi. Ci sono genitori che pretendono troppo dai loro figli: in caso di brutti voti, danno loro punizioni, spesso diseducative ed eccessive, perché vogliono evitare che facciano i loro stessi errori. Altri usano il ricatto: fanno regali al ragazzo, ma solo se ha una media elevata: anche questo è diseducativo perché i figli si impegnano solo per ricevere un regalo.

Come sappiamo, questi sono gli anni più belli, ma al contempo i più difficili per noi adolescenti. Questo non lo viviamo solo noi, ma anche le persone che ci stanno attorno, in particolare i nostri genitori. Durante questi anni vorremmo essere più liberi, indipendenti, ma siamo ancora "piccoli", per questo ci troviamo spesso a litigare con loro, a trattarli male e a rispondere loro in malo modo.