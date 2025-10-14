Adoremus Odv si tuffa in acqua. Pallanuoto, torneo senza barriere

Nuovo Dall’Ara ai ‘privati’

14 ott 2025
A dicembre Trofeo di Natale dove i ragazzi dell’associazione sfideranno avversari ’normodotati’. Tonelli (Ascom): "Questo è lo sport che unisce". Galletti (Emil Banca): "Fieri del nostro sostegno".

Foto di gruppo dell’iniziativa che coinvolge Waterpolo #senzabarriere

La Waterpolo Bologna #SenzaBarriere, squadra di pallanuoto dell’associazione Adoremus odv, si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Da anni, Adoremus si impegna per offrire a ragazzi con disabilità l’opportunità di inserirsi nel mondo del lavoro e di partecipare pienamente alla vita sociale.

Oltre a essere patrocinata da diverse realtà pubbliche e private del territorio (Emil Banca, Confcommercio Ascom, Comune di Bologna, Fogacci Group Srl, Piscine So.Ge.Se, Spazio Conad, L’Operosa Lavoro, Illumia Spa e USacli), grazie alle quali è stato possibile acquistare attrezzature tecniche adeguate, il progetto gode del patrocinio del Coni.

L’avventura della Waterpolo Bologna partirà a dicembre con il ‘Trofeo di Natale’, dove la squadra si confronterà contro due selezioni di atleti ‘normodotati’. Da gennaio ad aprile, i ragazzi parteciperanno al primo campionato nazionale di pallanuoto #SenzaBarriere, mentre a fine maggio si terrà la seconda edizione del ‘Torneo sport & inclusione città di Bologna’. La stagione si concluderà a luglio, quando la Waterpolo Bologna andrà in trasferta a Pesaro per gareggiare nella prima competizione nazionale di pallanuoto in mare #SenzaBarriere.

"Lo sport rappresenta uno strumento di crescita personale e collettiva – affermano Giosuè Fogacci, presidente di Adoremus, e Furio Veronesi, responsabile tecnico del progetto e delegato del Coni point Bologna –. La squadra è molto più che un gruppo di atleti, è una vera comunità in cui si costruiscono legami". "È stata la passione travolgente dei ragazzi a convincerci a sostenere l’iniziativa – continua Giancarlo Tonelli, direttore generale di Ascom –. Unire le forze è la strada giusta da percorrere, la valorizzazione delle diversità e le pari opportunità sono obiettivi preziosi".

"Bologna deve diventare una città sempre più inclusiva e accogliente. Fare sport deve essere una pratica accessibile a tutti, non dobbiamo lasciare indietro nessuno - aggiunge Roberta Li Calzi, assessora comunale allo sport -. Vogliamo dimostrare che anche le istituzioni sono attente verso queste tematiche". "Sostenere iniziative del genere significa dare una mano a chi si mette al servizio degli altri - conclude Gian Luca Galletti, presidente di Emil Banca -. E il nostro ruolo è proprio questo: essere al fianco di chi, come Adoremus, lavora per il bene comune".

