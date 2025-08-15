‘Adorremus’, quattro ragazzi e la dolce lezione con Gino Fabbri

"Un’esperienza meravigliosa". È quella di quattro ragazzi dell’Associazione #Adorremus – Gianluca Fogacci, Manfredi Chiari, Lorenzo Saccaro e Luca Romagnoli – nel laboratorio de La Caramella, accompagnati dal grande maestro pasticcere Gino Fabbri e dalle figlie Valeria e Viviana nella realizzazione di "un dolce ricordo nunziale" commissionato dallo chef stellato Stefano Ciotti (ristorante ‘Nostrano’ di Pesaro).

"Formare e costruire il futuro attraverso il cibo e la cucina è l’obiettivo strategico che l’Associazione #Adoremus odv, con il patrocinio di Confcommercio Ascom, il contributo di Fogacci Group Srl e di Emil Banca, ha messo in campo per inserire nel mondo del lavoro i ragazzi #diversamentestupendi dell’Assocciazione", afferma Giosuè Fogacci, presidente di #Adoremus.

"Confcommercio Ascom Bologna e Iscom Bologna Ferrara supportano e promuovono, con vero piacere, iniziative di formazione orientate all’inserimento al lavoro dei giovani – dichiara Giancarlo Tonelli, direttore generale Ascom Bologna –. Quando si tratta di disabilità e lavoro le realtà del nostro territorio sono sempre pronte a rispondere alle esigenze dei ragazzi e a offrire possibilità e contesti dove poter sviluppare esperienze professionali come questa. Ringraziamo la Famiglia Fabbri per il prezioso supporto e la disponibilità a realizzare questo percorso formativo nel laboratorio de La Caramella".

Proseguono così le esperienze formative e di lavoro che l’associazione #Adoremus odv porta avanti sul territorio con l’intento di far crescere questi ragazzi nella vita, nel lavoro e anche nello sport.