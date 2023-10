Adriatico racconta il suo Tondelli: "Non solo legato alla via Emilia"

Ieri è arrivato a Roma per presentare il documentario su Pier Vittorio Tondelli La solitudine è questa ma non ha avuto molto tempo per pensare alla bella occasione festivaliera nella capitale. Il fatto è che Andrea Adriatico è in tournée continua, visto che nella sua pentola autoriale bolle la grande ispirazione che produce film (scrive con Stefano Casi e Grazia Verasani) , spettacoli teatrali, strategie innovative di partecipazione sociale. E così, se fino a sabato era a Napoli, con XYZ-Dialoghi leggeri tra inutili generazioni, originale format con protagonisti giovani attori da una parte e politici – nel caso partenopeo Roberto Fico, Gennaro Migliore, Chiara Marciani – dall’altra, ieri era alla Festa di Roma (dove fu nel 2019 con Gli anni amari, ritratto di Mario Mieli), ma presto tornerà in città, visto che il 2 novembre debutterà ai Teatri di vita con lo spettacolo che porta per la prima volta in Italia il testo giovanile di Bernard-Marie Koltès, ispirato al romanzo Infanzia di Gor’kij: "uno spettacolo molto complesso – dice – che volevo fare da tanto tempo e mi riporta a fare un teatro meno di giro e più d’effetto, poiché molto legato all’ambiente e alla storia".

Adriatico… è nel frullatore?

"Ma, devo dire che il teatro vive un anno ottimale, forse dovuta anche alla stanchezza di stare appiccicati alla televisione. Anche a Teatri di Vita c’è stata una crescita di abbonati rispetto al 2019 che va di pari passo con una richiesta di dimensione teatrale molto rivolta alle nuove generazioni stanche del teatro tradizionali. C’è voglia di nuove dinamiche sceniche. E comunque dopo Roma tornerò in tour, perché fino a dicembre non mi fermo e riprendo anche ev? affrontando le grandi città. Poi il film arriva anche a Bologna, a Visioni Italiane".

È contento di come è venuto ’La solitudine è questa’?

"Quello che faccio mi piace e mi prendo sempre la responsabilità. Ma quel film mi rappresenta, è il mio pensiero su Tondelli, chiaro e lampante".

Questa biografia passa anche attraverso la sua storia?

"Ho cercato di evitarlo perché una persona come me, vicina alla generazione di Tondelli poteva cadere nel tranello autobiografico".

Quando l’ha incontrato?

"Durante la Biennale Giovani del 1988, quando Bologna era la città dove non si poteva non essere artisti, tanta era l’energia che si respirava. Non siamo mai stati amici, però l’ho sfiorato. Quello che per me è stato importante è stato il percorso di Tondelli con l’avventura letteraria e certamente, in quegli anni, leggere i suoi libri era significativo. In più io venivo da L’Aquila, dove, era il 1980, scoprii Tondelli perché il tribunale della città blocca Altri Libertini e la censura fa diventare il libro un caso editoriale. Appena la censura lo sbloccò, andai a comprare questa strana opera che sembrava scandalosissima e che ha cambiato anche il mio rapporto con la letteratura. Il film parte da lì, L’Aquila è stato il primo set e ho voluto davvero cancellare il trito e ritrito su Tondelli e la via Emilia, per restituire dignità a uno dei più grandi scrittori del Novecento italiano, anche facendolo raccontare a sette scrittori della generazione letteraria che non l’ha conosciuto".

Benedetta Cucci