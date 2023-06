Aerei notturni Marconi Bologna, trovato l’accordo: "Stop ai voli entro fine giugno"

Bologna, 13 giugno 2023 – Stop ai sorvoli notturni su Bologna entro la fine di giugno. È il primo impegno del percorso condiviso tra l’aeroporto e il Comune, che punta a limitare il disagio causato dal passaggio degli aerei in decollo e in atterraggio su alcune zone della città. Si tratta del primo punto di caduta trovato dopo due settimane di schermaglie, con Palazzo d’Accursio che dopo aver chiesto la chiusura del Marconi dalle 23 alle 6 è stato ‘costretto’ a giungere a più miti consigli, si devia sul Bargellino. In primis per tutelare i tanti posti di lavoro e i contratti stipulati con varie aziende che sarebbero stati messi in pericolo da un lockdown notturno senza condizioni. L’accordo è stato ottenuto grazie all’importante mediazione del ministero dei Trasporti e in particolare del viceministro Galeazzo Bignami (Fd’I). Oggi il dicastero ratificherà l’accordo in un tavolo politico a Roma, assieme a Enac ed Enav.

LA NOTA

"A partire da una data, da definire nei prossimi giorni, entro la fine di giugno saranno attuate da parte di Enav procedure tali da non consentire il sorvolo sulla città, salvo necessità imprescindibili legate alla sicurezza e safety delle operazioni, nella fascia oraria 23-6", si legge in una nota dello scalo congiunta con il Comune. Lo stop resterà in vigore per tutta la stagione estiva, fino al 28 ottobre, e ne ne valuterà l’impatto e l’eventuale messa a regime anche per le successive stagioni. Inoltre, dal 7 settembre entrerà in vigore la nuova procedura per i decolli sulla direttrice di Bologna, che imporrà ai piloti una virata anticipata rispetto a quanto accade oggi. La società di gestione del Marconi si impegna poi a definire un fondo pluriennale (con modalità attuative da concordare) che integri i proventi dell’Iresa, da usare per l’insonorizzazione delle case più esposte al rumore delle operazioni aeroportuali. La definizione delle priorità di intervento spetterà al Comune, che si impegna affinché le procedure amministrative per realizzare degli interventi siano "le più rapide" consentite dalla normativa di riferimento. Aeroporto e Comune "avvieranno momenti di confronto, nel rispetto delle reciproche competenze, al fine di sviluppare iniziative finalizzate ad armonizzare lo sviluppo dell’aeroporto con quello della città e del territorio, in ambito di sostenibilità ambientale".

I PROTAGONISTI

"Con questa intesa si dà una prima risposta concreta alle preoccupazioni del Comune e dei cittadini – dichiara il sindaco Matteo Lepore –. Come sindaco convocherò al più presto sindacati, associazioni economiche e aeroporto per un confronto sui piani futuri con particolare attenzione a sostenibilità, sistema territoriale e merci". Per Enrico Postacchini, presidente del Marconi, "c’è soddisfazione, sono state ascoltate le sollecitazioni del sindaco e il risultato è il frutto del tavolo tecnico messo su dal ministero, che con equilibrio ha ha voluto contemperare gli interessi di tutti". L’ad del Marconi, Nazareno Ventola: "Ringraziamo tutti, ma bisogna sottolineare il ruolo proattivo del ministero, fondamentale per attivare il tavolo e arrivare a una soluzione in tempi rapidi". I consiglieri comunali di Fd’I: "Ruolo del ministero fondamentale". Federica Mazzoni (Pd): "Passo decisivo per preservare la salute pubblica, il merito è del sindaco Matteo Lepore".