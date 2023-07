Areoporto Bologna, solo due voli notturni in un mese: il quartiere Navile dorme

Bologna, 13 luglio 2023 – Appena due sorvoli notturni in quasi un mese di stop. È questo il bilancio del primo ‘tagliando’ per l’ordinanza in vigore dal 19 giugno che vieta i sorvoli su Bologna dalle 23 alle 6 durante il periodo estivo, in attesa di un intervento più complessivo contro il rumore in cantiere per settembre, oltre al via a una commissione anti-rumore.

"A oggi ci sono stati solo due sorvoli in deroga rispetto all’ordinanza, quindi mi sento di dire che il provvedimento sta funzionando", sottolinea la dirigente di Enac Silvia Ceccarelli durante l’udienza conoscitiva oggi in commissione a Palazzo D’Accursio. E anche per Corrado Fantini di Enav "le cose stanno andando nella direzione attesa". Appena un paio dunque in un mese le deroghe chieste dai piloti di poter sorvolare la città per motivi di sicurezza, unica scappatoia concessa dall’ordinanza. L’attesa è per settembre. Dal 7 partirà la sperimentazione della nuova manovra anti-rumore per gli aerei che dovrebbe limitare il disagio dei residenti in modo più complessivo.

"Soddisfatta" anche l’assessora alla Mobilità Valentina Orioli. Per quanto riguarda l’efficacia dell’ordinanza, "il mio misuratore empirico – dice l’assessora – sono il numero di segnalazioni dei residenti del Navile la mattina presto e adesso quel rilevatore mi dice che dormono, perché nessuno mi scrive per lamentarsi del rumore". Orioli sollecita però il Marconi, assente dalla commissione, per una "condivisione piena dei dati sull’attività aeroportuale", mentre la responsabile dell’area Viabilità della Regione, Federica Ropa, fa sapere che, per ora, "non è previsto lo spostamento di voli cargo, cioè quelli merci, su altri aeroporti della regione".

Resta un bilancio positivo sul fronte dei comitati. "Lo stop ai sorvoli ci sta consentendo di non essere svegliati in piena notte", sottolinea Valeria Ribani, che ha promosso la petizione da quasi un migliaio di firme sul rumore del Marconi. Plaude anche Silvia Zamboni, consigliera regionale di Europa Verde: "Un primo passo positivo, ma oggi ho ricevuto da alcuni residenti la segnalazione di quattro sorvoli particolarmente rumorosi, forse per il vento".