Aeroporto di Bologna, la lettera del sindaco: “Stop ai voli notturni”

Bologna, 31 maggio 2023 – "Ho scritto a Enac e Enav, informando anche il Marconi e i ministeri dell'Ambiente e dei Trasporti, per chiedere lo stop ai voli notturni su Bologna dalle 11 di sera alle 6 del mattino. Bologna deve crescere e come altre città deve farlo anche attraverso questo stop ai voli notturni, lo dobbiamo ai cittadini che ci abitano".

Lepore chiede la sospensione dei voli notturni all'Aeroporto di Bologna

Il sindaco Matteo Lepore ha annunciato quello che potrebbe diventare un braccio di ferro con le autorità aeroportuali nazionali: il Comune vuole chiudere l'aeroporto nelle ore notturne.

"Ci aspettiamo un tavolo negoziabile, per il quale vogliamo di certo coinvolgere anche gli attori della città, i parlamentari del territorio, il governo. Ne ho parlato anche con il presidente del Marconi, Postacchini, dopo anni di dibattito è ora di intervenire, già da quest'estate - ha ribadito Lepore -. Lo devono capire anche le compagnie aeree che sviluppano quelle rotte, non si può più dire ai cittadini che viene pagato il cambio degli infissi per attutire il rumore. Ci aspettiamo che questo stop avvenga presto"