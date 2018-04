Bologna, 30 aprile 2018 - Viaggiava con un chilo di cocaina purissima, un corriere proveniente dal Perù - un 40enne peruviano residente da tempo in Italia - è stato arrestato nei giorni scorsi all'aeroporto Marconi di Bologna grazie al fiuto del cane antidroga 'Calma'.

La droga è stata sequestrata dalla Guardia di Finanza ed è finito nei guai anche il complice dell'uomo arrestato, anche lui sudamericano.Il cane 'Calma' ha segnalato il bagaglio sospetto ai militari delle Fiamme Gialle. La cocaina era nascosta in doppifondi ad hoc ricavati sia nei capi d’abbigliamento che nelle scarpe del passeggero, confezionata in involucri pieni di polvere di caffè, nel tentativo di eludere il fiuto del cane antidroga.

Il complice aspettava il 40enne in aeroporto per portare il prezioso carico sul litorale adriatico, è stato individuato e denunciato a piede libero. Lo stupefacente sequestrato, se immesso sul mercato, avrebbe reso al dettaglio centinaia di migliaia di euro. Il peruviano arrestato è ora rinchiuso in cercere alla Dozza.

