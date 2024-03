Aeroporto di Bologna, ok al bilancio. Dividendi: ai soci il 60% dell’utile

Tornano i dividendi per gli azionisti dell’Aeroporto di Bologna, che chiude i conti con il 2023 con ricavi e utile in crescita. Il cda dello scalo ieri ha approvato il bilancio consolidato e proporrà all’assemblea degli azionisti (convocata per il 23 aprile) la distribuzione di un dividendo pari a 0,264 euro ad azione, destinando alla remunerazione dei soci il 60% dell’utile della capogruppo (circa 9,5 milioni complessivi sui 15,9 della capogruppo). Sempre ieri, il consiglio di amministrazione ha cooptato nel board Claudia Bugno (fondatrice e managing director di Futuritaly, consulente del ministero delle Finanze nel governo Conte I) in sostituzione dell’industriale Sonia Bonfiglioli, che si è dimessa alcune settimane fa in disaccordo proprio con la politica dei dividendi decisa dai vertici del Marconi.

Con l’approvazione del bilancio 2023, dunque, l’Aeroporto di Bologna si lascia alle spalle gli anni difficili della pandemia. Lo dicono i dati di traffico, tornati superiori ai livelli pre-Covid con 9,9 milioni di passeggeri (+17,4% sul 2022 e +6% sul 2019), ma anche i principali indicatori economici: i ricavi consolidati si attestano a 145,1 milioni (+7,8% sul 2022 e +15,9% sul 2019), il margine operativo lordo ammonta a 44 milioni di euro, contro i 54,8 dello scorso anno, quando, però, pesavano i 21,1 milioni arrivati dallo Stato a compensazione dei danni subiti a causa della riduzione del traffico nel periodo pandemico. A netto del contributo, il margine operativo lordo dello scorso anno era di 32,9 milioni: quindi, la crescita nel 2023 è stata del 29,4% L’utile consolidato passa a 16,7 milioni contro 31,1 milioni del 2022, ma in questo caso la cifra era condizionata dal fondo di compensazione: senza quella entrata straordinaria, l’utile sarebbe stato di 10 milioni, quindi l’incremento nel 2023 è stato del 67,5%.

"Possiamo definire il 2023 come l’anno della definitiva ripresa delle attività, con oltre un anno di anticipo sulle previsioni, pur in uno scenario globale caratterizzato da una profonda incertezza e volatilità", sottolinea Nazareno Ventola, amministratore delegato e direttore generale di AdB. "Siamo stati in grado di gestire il ritorno a pieno regime del traffico nel nostro aeroporto, seppur in un contesto caratterizzato dalla presenza di diversi cantieri, che ci accompagneranno anche nei prossimi anni e che hanno lo scopo di migliorare ulteriormente, nel breve e nel lungo termine, le nostre infrastrutture e, di conseguenza, l’esperienza di viaggio", aggiunge Ventola. L’anno scorso l’Aeroporto ha realizzato investimenti sull’aerostazione per circa 33 milioni di euro. "Abbiamo concluso nel migliore dei modi un anno sicuramente sfidante che ha visto lo scalo, soprattutto nella stagione estiva, infrangere record storici mensili di affluenza", ricorda, infine, il presidente Enrico Postacchini.

Il cda arriva all’approvazione del bilancio dopo la tempesta delle dimissioni di Sonia Bonfiglioli, arrivate come un fulmine a ciel sereno a pochi giorni dal via libera ai conti. Alla base dell’addio dell’industriale bolognese lo scontro sui dividendi e sulla quota di utile da destinare alla remunerazione degli azionisti, che Bonfiglioli, in base alle ricostruzioni circolate nei giorni scorsi, avrebbe ritenuto troppo alta, vista la mole di investimenti che attende la società nei prossimi anni. "Il quadro di piena ripresa del traffico e la solida struttura finanziaria del gruppo consentono al cda di proporre, dopo alcuni anni di interruzione a causa della crisi Covid-19, la distribuzione dei dividendi, in una misura che tenga altresì conto della perdurante incertezza dello scenario di mercato e macroeconomico e dello sfidante piano investimenti", si legge nella nota diffusa dallo scalo.