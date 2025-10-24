Aeroporto Bologna, disagi per i taxi e attese: “A volte si aspetta anche un’ora”

Bologna, 24 ottobre 2025 – La situazione taxi fuori dall’aeroporto è “un delirio”. Nel primo pomeriggio di ieri decine di persone davanti l’uscita del Marconi si sono messe al riparo dalla pioggia battente. La gente sbuffa e inganna l’attesa chiacchierando, mentre qualcuno rientra dentro per stare al caldo.

L'aeroporto di Bologna. Da sinistra: Roberto Veronesi, Ezio Palazzi, Francesca Todde, Matteo Santi, Matteo Carbone, Emilio Tamarri

Tanti sono in attesa di un mezzo (taxi, autobus o macchina) che li porti a casa, ma in alcuni momenti anche i tassisti sono in attesa di clienti. La sensazione è di essere di fronte una normale giornata di pioggia in aeroporto. Ci sono i complimenti allo scalo: “È molto comodo per arrivare in centro”, dice un turista, mentre un altro sostiene che, “nonostante i cantieri, lo scalo lavora bene”. D’altra parte, alcuni disagi riguardanti la poca presenza di mezzi sono sotto gli occhi di tutti, turisti arrivati in città o bolognesi che rientrano a casa.

Matteo Carbone, Francesca Todde, Matteo Santi ed Emilio Tamarri sono quattro ragazzi in attesa di prendere l’aereo per andare a Bucarest, assieme ad altri amici e amiche. Direzione: stadio. Il motivo? Seguire la partita di Europa League tra il Bologna e la Steaua Bucarest. In attesa di salire sull’aereo per “andare a sostenere i rossoblù” c’è chi si fa un panino e chi beve qualcosa. “Fortunatamente ci hanno accompagnato – racconta Todde –. Altrimenti saremmo finiti sicuramente del ‘traffico’ per trovare parcheggio in aeroporto”.

Capitolo taxi. “Per chi non è di Bologna o comunque non ha la possibilità di farsi venire a prendere è un disagio”, dice Todde. “Diverse volte abbiamo assistito a code infinite di persone che dovevano salire su un mezzo”, si accodano Santi e Carbone. In effetti durante le ore di punta o quando arrivano diversi aerei insieme, le attese sono lunghe, “anche fino a un’ora”, confessa un passeggero.

“In certi orari è difficile riuscire a mantenere un buon servizio a causa dei problemi che hanno colpito la viabilità cittadina”, chiarisce il tassista Daniel. “Quando la tangenziale è bloccata e con il Pontelungo chiuso è difficile essere presenti costantemente all’aeroporto”, continua. “A volte, anche se non troviamo traffico, arrivano comunque diversi voli tutti insieme, perciò ci vuole tempo. A volte noi aspettiamo fermi davanti allo scalo per oltre mezz’ora senza fare nessun cliente. E perdi corse che potresti prendere altrove. A volte attendiamo noi, a volte aspettano i cittadini o i turisti”, dice un altro tassista. Non solo taxi. Diverse le problematiche emerse nella cittadella aeroportuale. Non tutti sono soddisfatti dei lavori e delle novità nei gate, nei controlli e nelle strutture esterne allo scalo bolognese.

In generale “bene i controlli” ed è “diminuita la fila ai check-in”, ma “non è cambiato nulla” per quanto riguarda la sosta selvaggia, il People Mover e i taxi nelle ore di punta “quando l’aeroporto è pieno”. È lo stesso pensiero di Roberto Veronesi ed Ezio Palazzi: “Normalmente l’aeroporto è comodo, nonostante sia in un periodo di cantierizzazione”, dicono i due signori. “Il parcheggio è un po’ caro ed è difficile trovare un taxi in tempi brevi, questo è vero.

Tutto sommato, però, Bologna ha un buonissimo aeroporto”, chiudono Veronesi e Palazzi. Ad essere precisi, i turisti stranieri lo ritengono “uno scalo piccolissimo, ma stracolmo di gente”; per gli italiani “è uno scalo a trazione europea, ma è un bene che si stia lavorando per ingrandire certe aree”.