Aeroporto, domani il vertice a Roma Sul tavolo una soluzione più soft

Lo stop ai voli notturni dalle 23 alle 6, chiesto dal sindaco Matteo Lepore sulla base di un’ordinanza Enac del 2016, è un’ipotesi che sembra ormai tramontata. Almeno per quanto riguarda il periodo estivo. È quanto sarebbe emerso ieri pomeriggio nel corso di un incontro fra Aeroporto, Enac ed Enav.

La questione sarà posta domani a Roma, nella sede del ministero dei Trasporti. Dove il viceministro Galeazzo Bignami ha convocato, oltre ad Aeroporto, i Comuni di Bologna, Anzola e Calderara. Con Bignami saranno al tavolo la direzione generale del Ministero e i vertici di Enav ed Enac.

Quello che emerge, sembra ormai chiaro, è la difficoltà (o l’impossibilità) di agire in tempi brevi. "Dall’oggi al domani non si può fare nulla", commenta una fonte vicina a uno degli enti convocati.

Il nodo sono i contratti per i voli merci, che sarebbero già stati sottoscritti dall’aeroporto (quando? anche dopo che la questione era esplosa? si chiedono a Roma) per tutto il periodo estivo. E che, a questo punto, restringono di molto i margini di manovra. Uno stop dei voli di sette ore, dalle 23 alle 6, causerebbe infatti la perdita di centinaia di cargo a settimana. Un numero ben superiore a quanto trapelato in questi giorni, in cui si è parlato di alcune decine.

Da quanto si sa, domani a Roma l’aeroporto chiederà di valutare una modifica della fascia oraria da chiudere ai sorvoli. L’obiettivo è trovare una formula che consenta di limitare al massimo l’impatto economico finanziario sullo scalo (ed eventuali contenziosi) di una cancellazione di massa di voli prenotati e già in calendario.

Per non perdere i voli cargo – che a questo punto non si farebbe più in tempo a ricollocare per l’estate – pare che al tavolo ministeriale sarà avanzata la proposta di chiudere soltanto dalla mezzanotte e mezza alle 5.30. Ci sarebbe quindi l’impegno di valutare una ulteriore riduzione a partire dal mese di ottobre, per elaborare una proposta più strutturata.

Sul tema della chiusura ai voli notturni, chiesta dal sindaco, interviene durante un convegno Guglielmo Garagnani, presidente di Confagricoltura Bologna: "È davvero possibile pensare di chiudere l’attività cargo del terzo aeroporto merci in Italia? Il rischio è perdere l’hub cargo del nostro sistema agroalimentare. Constringendo i nostri produttori ad andare a Venezia, Milano o Roma per espostare le nostre eccellenze".

l. o.