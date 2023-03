Aeroporto, è ritornato l’utile L’ad Ventola: "Segnali positivi"

Il cda di Aeroporto Guglielmo Marconi ha approvato i conti per il 2022 che hanno visto i ricavi gestionali crescere di oltre il 93 per cento, su base annua, a 97,4 milioni di euro rimanendo inferiori del 10 per cento rispetto al 2019. L’utile è stato di 31,1 milioni di euro (10 milioni al netto del Fondo), rispetto alla perdita di 6,7 milioni del 2021 e all’utile di 20,9 milioni di euro del 2019. Nell’anno registrati complessivamente 8.496.000 passeggeri, in crescita del 107 per cento sul 2021, ma ancora inferiori al 9,7 per cento sul 2019.

Il Marconi si conferma il settimo aeroporto italiano per numero di passeggeri e il terzo nel settore cargo. "Chiudiamo un 2022 con diversi segnali positivi, nel quale abbiamo registrato un’importante ripresa del volumi di traffico che, tuttavia, non ha ancora raggiunto i livelli pre-pandemici, con un gap di circa il 10% – commenta l’amministratore delegato e direttore generale, Nazareno Ventola (foto) –. Al netto degli effetti della pandemia lo scorso anno ha evidenziato criticità a causa dell’aggressione della Russia all’Ucraina con un forte impatto sui costi dell’energia e materie prime e, di conseguenza, dell’inflazione. Nonostante ciò, il Marconi ha registrato risultati confortanti, confermandosi settimo scalo italiano per passeggeri. La nostra attenzione resta molto alta, ma ci spinge a non arrestare il nostro sviluppo, soprattutto in termini di sostenibilità ambientale e innovazione".

Per il presidente Enrico Postacchini, "il Marconi si conferma un’infrastruttura nevralgica per l’area di riferimento, mantenendo la terza posizione nel settore cargo e continuando a generare un indotto importantissimo per l’Emilia-Romagna e le regioni limitrofe", confermando anche una grande attenzione al tema della "sostenibilità sociale" e "gender equality".