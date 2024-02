Aeroporto e voli notturni. Clancy: "Stop efficace. Ordinanza da prolungare"

Sui risultati ottenuti dall’ordinanza che argina i sorvoli notturni sulla città, entrata in vigore lo scorso giugno e poi prorogata fino alla fine di marzo, "non ci sono dubbi" e quindi il Comune chiederà che la validità del provvedimento venga prolungata. Lo comunica la vicesindaca con delega all’Ambiente, Emily Clancy, rispondendo nel Question time di ieri alle domande di Claudio Mazzanti (Pd) e Detjon Begaj (Coalizione civica).

"Il 2023 ha visto un aumento dei livelli di rumore registrato dalla centralina 6, ubicata nel centro sportivo Pizzoli – afferma Clancy –, ma sarà possibile verificare il rispetto dei limiti solo a valle della validazione dei dati elaborati dall’Aeroporto. In base ai dati raccolti finora, è stato verificato che l’incremento dei livelli di rumore registrati dalla centralina 6, che risulta essere quella più rappresentativa, è imputabile anche alla progressiva crescita dei sorvoli notturni in direzione della città di Bologna registrata nei primi sei mesi dell’anno, poi chiaramente dopo è intervenuta l’ordinanza".

"Per questo – prosegue la vicesindaca – vogliamo tenere altissimo il monitoraggio, perché siamo preoccupati di un possibile aumento dei livelli di rumore". Nel frattempo, "non ci sono dubbi" sull’impatto dell’ordinanza e quindi "il Comune, in ragione dei risultati ottenuti, è intenzionato a chiedere la conferma di questa ordinanza" anche successivamente al 31 marzo, chiarisce Clancy.

Un altro tema sul tavolo, poi, è la sperimentazione delle procedura di decollo che anticipa il punto di virata degli aerei così da "favorire il sorvolo delle aree meno densamente abitate", ricorda Clancy. Questo e gli altri argomenti potranno essere approfonditi nella prossima riunione della Commissione aeroportuale, convocata per il 14 febbraio: "Naturalmente in quella sede ci faremo sentire – è la promessa di Palazzo d’Accursio – sulle rotte, sull’impatto acustico e su tutte le osservazioni che ci siamo scambiati anche in questa aula negli ultimi mesi", dopodiché "sarà mia cura informare il Consiglio e la commissione competente su quanto sarà condiviso in questo incontro", chiude la vicesindaca. Infine, un botta e risposta con Ryanair, il cui dirigente Jason McGuinness, durante la presentazione dei voli su Olbia, aveva chiesto alla Regione Sardegna di eliminare l’addizionale municipale sui passeggeri, definendola "odiosa". Atteggiamento che provoca l’indignazione della Clancy: "È il minimo che si può fare per ridurre l’impatto dei voli".