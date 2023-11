Aeroporto, faro sulle retribuzioni. Bulgarelli (Cgil): "Non all’altezza"

"L’aeroporto non è all’altezza di Bologna? Per prima cosa direi che sono le retribuzioni dei lavoratori del Marconi a non essere al passo con la città". Michele Bulgarelli, segretario generale della Cgil di Bologna, interviene nel dibattito sul Marconi, aperto dall’intervista al Carlino dell’imprenditrice Valentina Marchesini.

Il sindaco Lepore ha detto che lo scalo dev’essere al passo con la città. Lei è d’accordo?

"Il Marconi è un grande luogo di lavoro, un sito che impiega tra i 2mila e i 2500 lavoratori. Di questi, circa 600 sono dipendenti diretti di Adb, il resto, come gli addetti ai bagagli, al check-in, alla sicurezza, di handler aeroportali. Se andiamo a vedere la busta paga di un neoassunto di uno dei maggiori operatori, come un operaio che scarica bagagli, il salario è di 1.312 lordi al mese full time. Una retribuzione non al passo con i tempi, con la città, con lo scalo del capoluogo di regione".

Insomma, salari non adeguati e scalo non adeguato?

"Condivido con Valentina Marchesini: l’aeroporto è un asset fondamentale. Senza aeroporto che ci collega al mondo, Bologna è una città provinciale. Bene il piano pluriennale di investimenti che verrà presentato a dicembre, ma ci interessa che l’aeroporto risponda a criteri di sostenibilità ambientale, di sicurezza e soprattutto sostenibilità sociale. Se i salari sono bassi, si rischiano deficit di organico soprattutto nell’alta stagione dei voli. E, quindi, inefficienze. La nostra proposta è agire con accordi innovativi".

Come?

"A fronte di un record di passeggeri e utili, le risorse vanno redistribuite a tutti lavoratori dentro allo scalo. Da qui, si potrebbe puntare a un accordo di sito che aumenti le retribuzioni. Se perdiamo questa occasione, perdono un’occasione sia lo scalo sia la città. Resta il fatto che abbiamo raggiunto anche intese significative, come quella per arginare le aggressioni dei lavoratori aeroportuali".

Qual è la vostra posizione sulle grandi opere come Tram e Passante?

"Con l’emergenza della Garisenda, la pianificazione è complessa. Ma credo che una città piena di cantieri sia una città che guarda al futuro. Sulla Città 30 ci sono confronti aperti tra rappresentanze sindacali, Tper e Comune. Ma condividiamo tutti lo stesso proposito: una città più sicura".

Un altro tema sono le vertenze La Perla e Marelli.

"Sono ottimista, ma con la centralizzazione del governo sulle vertenze si rischia maggiore difficoltà a trovare soluzioni per i troppi casi di crisi aziendali aperti".

La divisione sindacale non rischia di penalizzare alcune battaglie? Enrico Bassani (Cisl) chiede più ascolto da parte del Comune...

"Ciò che dice Enrico lo rispetto. Ma leggo anche la sofferenza di una parte del loro mondo che non si spiega perché Cisl non è venuta in piazza con noi, dopo la mobilitazione unitaria di piazza di maggio".