Aeroporto: il parere di chi viaggia: "È migliorato, ma si può fare di più"

"In un anno e mezzo è cambiato il mondo". La frase pronunciata da Marco sulle ombreggiate panchine, fuori l’ingresso al piano terra dell’aeroporto, riassume diciotto mesi di novità tra gate, controlli e strutture esterne nello scalo bolognese. Tutti soddisfatti? Qualcuno sì, altri no. In generale bolognesi e turisti passati dal Marconi hanno notato alcuni cambiamenti, ma non tutti in positivo. Bene i controlli ed è "diminuita la fila ai check-in", ma "non è cambiato nulla" per quanto riguarda la sosta selvaggia, il People Mover e i taxi nelle ore di punta "quando l’aeroporto è pieno". Per i turisti stranieri è "uno scalo piccolissimo, ma stracolmo di gente"; per gli italiani "è un bene che si stia lavorando per ingrandire gli spazi, soprattutto nell’area check-in".

La piccola cittadella aeroportuale si divide tra chi è in attesa di salire sull’aereo oppure è appena arrivato a Bologna e non sa dove andare. Ad esempio Hassan, egiziano, fatica a trovare le indicazioni per un autobus che lo porti in centro, "perché il People Mover o i taxi costano davvero troppo". Chiara, invece, racconta di quando "ho aspettato più di 30 minuti per un taxi". "Sto per partire – dice Chiara –. Fortunatamente oggi l’aeroporto sembra essere tranquillo, credo che facciano bene a lavorare per ingrandirlo, attualmente è troppo piccolo per supportare oltre 10 milioni di passeggeri l’anno". Accanto a lei c’è Melissa, riminese, in attesa che lo ‘shuttle bus’ la riporti in Romagna. "Devo aspettare un’ora e mezza prima che arrivi la navetta – racconta –. Sicuramente è un aeroporto abbastanza semplice perché non è molto grande, è meglio della stazione centrale. C’è da aspettare per i voli o il check-in, ma è un buonissimo scalo europeo".

La cosa che fa storcere "un po’" il naso a Federico Minnella è l’attesa di un’ora e mezza prima di entrare al gate. "In altri aeroporti non mi è mai capitato un tempo così ampio – spiega –. Al piano di sotto è un po’ stretto e non ci sono posti per sedersi, credo sia a causa dei lavori, quindi la speranza è che in futuro la situazione migliori".

Il disagio più grande riconosciuto dai passeggeri è "l’enorme quantità di tempo che si deve aspettare nell’area d’attesa". Soprattutto, "si deve attendere in piedi o stesi per terra, perché non c’è un posto o una panchina dove sedersi", sottolinea Elena Sabattini. "Rispetto ad altri aeroporti, però, è molto bello il Marconi. Se si parte per andare in qualsiasi posto europeo è perfetto, se si deve andare negli Stati Uniti o in Giappone è meglio non partire da Bologna", dichiara Enrica Gibellini. L’unico problema è il prezzo "troppo elevato del People Mover – continua –. È quasi sempre rotto o in manutenzione, costa troppo per il servizio che offre". In generale si trova "parcheggio e con la macchina è agevole arrivarci", continua Gibellini.

Secondo Alberto Mattei, ginecologo di Firenze, "il Marconi Express è rivoluzionario – afferma Mattei –. Bologna è un luogo comodo e a trazione europea, perché ti consente di viaggiare ovunque, partendo e tornando vicino al centro". L’aereo di Martina, invece, è "in ritardo", così lei aspetta fuori, al primo piano, "lontano dalla bolgia". Perché, come tutti gli aeroporti, anche il Marconi "ha dei momenti in cui è stracolmo – sostiene Tino Rosato, che rientra a casa dopo un periodo in città –. Tuttavia credo che, rispetto agli altri, sia un ottimo aeroporto: centrale e con tanti voli, si sta ingrandendo come dimensione e per numero di posti auto". Tutto "bene" anche per Beppe Rondello e Simona Calatozzo, per la prima volta a Bologna: "A livello di servizio è un aeroporto di ottima qualità, nonostante non sia molto grande. È bello che sia vicino al centro", dicono.