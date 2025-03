Aeroporto Marconi: "Nei bar e ristoranti alimenti senza glutine"

L’Aeroporto bolognese sarà il primo in Italia a garantire un’offerta senza glutine in tutti i suoi bar e ristoranti. Dal 24 marzo prende il via il ’Progetto Celiachia’, promosso dal Marconi in collaborazione con l’Associazione italiana celiachia, l’Azienda Usl e la Regione. L’iniziativa assicura opzioni gluten free in ogni punto food & beverage dello scalo, con operatori formati. "Non siamo solo un aeroporto, ma un’infrastruttura strategica che vuole promuovere nuove pratiche e attenzione a cittadini e partner commerciali. Questo intervento rientra in un più ampio progetto di sostenibilità, in questo caso sociale", afferma Nazareno Ventola, amministratore delegato dell’aeroporto.

Il Progetto Celiachia rappresenta infatti un terzo tassello della strategia di sostenibilità del Marconi, dopo l’iniziativa plastic free, che ha ridotto del 50 per cento le plastiche monouso, e il Last Minute Market, che ha permesso di recuperare oltre due tonnellate di cibo invenduto, come ha ricordato Stefano Gardini, direttore business non aviation del Marconi. Grazie al coordinamento di Aic e Ausl, i passeggeri celiaci troveranno menù dedicati e sicuri: "Abbiamo formato circa 90 operatori della ristorazione aeroportuale su preparazione, controllo, normativa Haccp e continueremo a formare anche i nuovi assunti", spiega Anna Maria Petrini, direttrice generale dell’Azienda Usl e – ha sottolineato l’assessore regionale alle politiche per la salute Massimo Fabi – credo possa essere un buon esempio per tante altre realtà".

Anche Davide Trombetta, presidente di Aic Emilia-Romagna, evidenzia l’importanza del progetto: "Un buon viaggio inizia con una buona partenza, e la garanzia di accedere ad alimenti sicuri in aeroporto è fondamentale. Ogni anno al Marconi transitano circa 11 milioni di passeggeri. Considerando che l’1 per cento della popolazione è celiaca (di cui circa la metà diagnosticata), si stima che almeno 50.000 celiaci attraversino l’aeroporto. Un intervento del genere semplifica la vita a tante persone", conclude.

Alice Pavarotti