Aeroporto Marconi, nuovi servizi. Area fitness dedicata ai viaggiatori

"Viaggiare è sempre stata la parte più stancante". Per Andrea Dovizioso, ex pilota Motogp e campione del mondo 125cc nel 2004, è "una comodità" quella di avere un nuovo spazio in aeroporto in cui allenarsi per "stare bene e arrivare già pronto alle gare". Da oggi, infatti, avranno accesso alla palestra dell’aeroporto anche gli ospiti della Marconi business lounge, oltre ai dipendenti della comunità aeroportuale. Nell’ambito della presentazione del servizio, il campione è stato insignito della targa di ospite onorario della palestra. Mentre, chi desidera accedere a questa possibilità, riceverà un voucher al momento della registrazione presso la business lounge con il quale potrà recarsi in palestra ed acquistare il pass d’ingresso a 15 euro.

I passeggeri business potranno, quindi, allenarsi in attesa del proprio volo, assistiti da trainer professionisti, con programmi di lavoro specifici anche per chi ha un tempo limitato a disposizione, e con vista sugli aeromobili in movimento. Un servizio unico nel suo genere e dedicato ai passeggeri, i quali, secondo Stefano Gardini, direttore Business non aviation aeroporto Marconi, "considerano il benessere fisico e mentale una priorità nella propria vita e vogliono potersi allenare anche quando viaggiano per lavoro". La Blq Fitness Lounge realizzata nel 2020, si trova al secondo piano del ‘terminal passeggeri’, ed è dotata di oltre 30 tra le macchine più innovative di Technogym.

"Quale luogo migliore – sottolinea Enrico Manaresi press director Technogym – se non quello che è il cuore della ‘wellness valley’ e il posto che più ci collega con l’estero". La struttura è aperta il lunedì e il venerdì dalle 12 alle 20; il martedì dalle 7.30-10.30 e dalle 15 alle 20.30; mentre il mercoledì e il giovedì l’orario è dalle 7.30 alle 10.30 e dalle 15.30 alle 21.

Giovanni Di Caprio