Aeroporto Marconi di Bologna, sciopero dei voli il 15 luglio: cosa fare per avere informazioni

Bologna, 12 luglio 2023 - In piena estate, con gli italiani in partenza per le vacanze e i turisti che arrivano in massa nel Belpaese, ecco un altro sciopero generale nazionale del settore aereo. La protesta è fissata a brevissimo, nel prossimo weekend: sabato 15 luglio - dalle 10 alle 18 - potrebbero quindi verificarsi disagi negli aeroporti, tra cui ovviamente il principale della regione, il Marconi di Bologna.

Sciopero voli: le motivazioni

La mobilitazione nazionale è stata proclamata nell'ambito del rinnovo del contratto nazionale fermo da ormai 6 anni. La trattativa è incagliata sull'aumento delle retribuzione, dove l'offerta da parte datoriale non risulta rispondere alle rivendicazioni sindacali. Dopo un primo stop di 4 ore dello scorso 4 giugno, le sigle hanno proclamato un nuovo sciopero di 8 ore, specificando che verranno assicurati unicamente i servizi essenziali legati ai voli garantiti definiti dall'Enac.

Sciopero dei voli: cosa fare

Al momento, dicono dall'aeroporto Marconi di Bologna, è impossibile sapere quali e quanti voli salteranno per via dello sciopero. Sono infatti le compagnie a cancellare i voli, quindi per i passeggeri l'unica cosa da fare è contattare la propria compagnia aerea. In via generale, l'aeroporto conosce i dati della protesta il giorno prima (in questo caso venerdì), giorno nel quale i siti internet dell'aeroporto pubblicherà le ultime notizie nella pagina relativa ai voli in tempo reale.

Taglio dei voli EasyJet: scarso impatto per Bologna

La compagnia aerea britannica Easyjet ha reso noto di aver cancellato circa 1.700 voli da qui alla fine dell'estate a causa delle restrizioni del controllo del traffico aereo in Europa, principalmente da e per l'aeroporto londinese di Gatwick. Ma quanto questo impatta sulla nostra città? In realtà pochissimo: intanto dei 1.700 voli tagliati solo 134 sono 'italiani' e ancor meno sono quelli di Bologna. In sostanza al Marconi Easyjet è piuttosto marginale: ci sono solo 5 voli a settimana per Londra Gatwick, cosa che si traduce nello 0,5% dei voli.