Aeroporto Marconi, maxi sequestro di coralli e caviale

Bologna, 13 marzo 2025 – Dopo 1.600 controlli alle spedizioni commerciali all'aeroporto di Bologna nel 2024, su 60.000 esemplari movimentati in importazione ed esportazione, e un migliaio di controlli sui passeggeri, soprattutto in arrivo, Agenzia delle dogane e Guardia di finanza hanno sequestrato sei chili di caviale di storione (Acipenseridae), numerosi coralli (Scleractinia) e 300 esemplari di flora della famiglia Orchidaceae.

Mancava infatti la documentazione necessaria, tra cui il certificato di importazione Cites e le etichette identificative. Alcuni prodotti, tra le specie protette riscontrate, erano stati nascosti tra gli effetti personali nei bagagli di passeggeri di diversa nazionalità, provenienti da Colombia, Russia, Cina e Maldive.

A tutti i trasgressori arriveranno sanzioni amministrative tra 3.000 e 15.000 euro.