Aeroporto Marconi, sì allo sviluppo sostenibile

La società Aeroporto Marconi di Bologna ha aderito al Global Compact delle Nazioni Unite, la più importante piattaforma di leadership volontaria per lo sviluppo, l’implementazione e la divulgazione di pratiche commerciali responsabili. "Per noi – commenta l’ad di AdB Nazareno Ventola (foto) – l’adesione al Global Compact delle Nazioni Unite è un passaggio naturale che testimonia il crescente impegno del gruppo verso un modello di business sempre più sostenibile. La nostra strategia punta a portare la sostenibilità in tutte le nostre azioni di sviluppo, con pari attenzione agli aspetti ambientali, sociali ed economici". Ad oggi, sono oltre 20 mila le aziende provenienti da 162 Paesi che hanno aderito a Global Compact nel mondo, circa 550 aziende in Italia, tra le più impegnate sui temi della sostenibilità.