Aeroporto Marconi, un altro mese da un milione di passeggeri

Un milione di passeggeri all’aeroporto Marconi per la quinta volta di fila. Anche a settembre i passeggeri hanno superato la cifra a sei zeri, arrivando a quota 1.060.101, il 6,1% in più rispetto allo scorso anno (stesso mese). È la prima volta, nella storia dello scalo che settembre supera la soglia del milione di passeggeri. A registrare incrementi maggiori, i i passeggeri su voli internazionali che sono stati 803.525, (+7,5%),e i passeggeri su su voli nazionali (+1,8%). Crescono, in misura minore, anche i movimenti, a quota 7.389 (+4,2%), mentre aumentano notevolmente le merci trasportate per via aerea, pari a 3.899 tonnellate (+14,9%). Tra le destinazioni preferite dello scorso mese: Catania, Tirana, Barcellona, Palermo, Parigi, Francoforte, Istanbul, Madrid, Roma Fiumicino e Cagliari. Nei nove mesi pprecedenti, i passeggeri complessivi sono stati oltre otto milioni, in aumento dell’8,1% sul 2023 mentre i movimenti sono stati 59.768 (+6.1). I trasporti aereo delle merci nel periodo gennaio-settembre hanno raggiunte le 33.898 tonnellate, in aumento dell’11,2% sul 2023.