Aeroporto di Bologna, notte di disagi. E il ricercato è ancora in fuga

Bologna, 29 giugno 2025 – E’ stata una notte difficile anche all’aeroporto Marconi di Bologna: dopo essere stato interessato da uno stop per circa 30 minuti per ragioni di sicurezza, si è poi trovato a dovere frante fronte a un traffico eccezionale di voli dirottati dal Nord Est, paralizzato dal guasto al centro radar di Milano. Il risultato sono stati attese record per la riconsegna dei bagagli e lunghissime file ai taxi.

Cosa è successo al Marconi

Nel tardo pomeriggio il Marconi aveva avuto uno stop di mezzora, a causa della fuga in pista di un uomo che doveva essere espulso e che ha appiccato un incendio, per scappare. Il marocchino di 29 anni risulta essere stato rintracciato a fine maggio a Venezia, privo di permesso di soggiorno. E' stato dunque espulso, su ordine del prefetto di Venezia e accompagnato al Cpr di Gradisca. Ieri era stato accompagnato da Gradisca a Bologna da personale della Questura di Gorizia per essere accompagnato fuori dai confini italiani. Ma pochi minuti prima di salire sul volo è riuscito a scappare e a scavalcare la recinzione delle piste.

A quel punto, per creare un diversivo, ha appiccato pure un incendio di sterpaglie che è stato domato in pochi minuti. Ma intanto, del giovane non c’era più traccia. Lo scalo è stato chiuso per circa mezz’ora e a seguito della sospensione, diversi voli hanno registrato ritardi e due sono stati dirottati (in arrivo da Istanbul e Palermo) e fatti atterrare a Rimini e Forlì. Il fuggiasco è tutt’ora ricercato dalla polizia.

Lo spazio libero sopra il Nord-Ovest dell’Italia intorno alle 21 foto FlightRadar24)

In serata i voli dal nord

Finita l’emergenza fuggiasco, il Marconi ha dovuto fare i conti con quella del guasto radar di Milano. Le strutture operative dell’aeroporto di Bologna non sono state interessate dal blackout, ma molti voli diretti negli aeroporti irraggiungibili sono stati fatti atterrare in città. Questo ha comportato un sovraccarico di passeggeri, con comprensibili disagi.