Aeroporto di Bologna, 8 nuove macchine per controlli più rapidi in vista dell’estate

Bologna, 11 aprile 2025 - Controlli dei bagagli a mano più rapidi in vista del picco previsto per la stagione estiva. Stamattina sono stati inaugurate le otto nuove macchine radiogene ‘C3’ a scansione tridimensionale dell’aeroporto Marconi, capaci di processare un numero maggiore di passeggeri.

Come funzionano le nuove macchine

Le nuove macchine permettono al passeggeri di effettuare le consuete procedure di ispezione all’ingresso della sala imbarchi senza dover togliere dal bagaglio a mano i dispositivi elettronici, con una riduzione dei tempi di attesa e maggiore rapidità di tutte le procedure. Ad ogni nuovo apparecchio si accompagna una nuova linea automatica per il trasporto della vaschette utilizzate per riporre gli oggetti sottoposti a controlli. Per ora non ci saranno cambiamenti, invece, nelle regole internazionali per il trasporto dei liquidi, sebbene le nuove macchine siano già pronte per controlli accurati anche senza doverli estrarre dal bagaglio a mano. Ma per procedere in tal senso, serve un cambiamento delle regole generalizzato, valido per tutti gli aeroporti.

Il terminal passeggeri

L’intervento nel terminal passeggeri, iniziato circa un anno fa con la sostituzione delle prime due macchine radiogene, ha anche consentito un ampliamento dell'area di accodamento per circa 100 metri quadrati e la completa riqualifica degli spazi con un Incremento di spazi per ulteriori 300 metri quadrati così da smaltire meglio eventuali code. A questo si aggiunge la sostituzione di pavimenti, controsoffitti e illuminazione. I lavori, nel suo complesso, hanno comportato un investimento di circa 8,5 milioni di euro. Intervento che s’inserisce nel piano di restyling dello scalo da 216 milioni euro previsto nel quinquennio 2023-2027, mentre il 29 aprile ci sarà l’assemblea dei soci per il rinnovo del cda del Marconi.

Gli altri interventi

“Si chiude il primo dei tre interventi che cambieranno il volto dello scalo. I controlli saranno più veloci e migliorerà il comfort per i passeggeri. I prossimi traguardi a cui stiamo lavorando sono la sala partenze Schengen con la riqualificazione dell’area imbarchi e gate, che avverranno fase per fase, da completare entro fine anno. Il terzo obiettivo è il primo blocco del parcheggio multipiano che si vedrà a metà estate”, dettaglia l’ad del Marconi Nazareno Ventola.

La stretta anti-sosta selvaggia

C’è ancora da attendere, invece, per la videosorveglianza con telecamere anti-sosta selvaggia, uno dei problemi annosi dello scalo. Attesa per l’estate scorsa, la stretta arriverà, ma entro la primavera-estate dell’anno prossimo. “Stiamo lavorando con l’amministrazione, è un processo complesso”, sintetizza Ventola. Soddisfatto dei controlli più rapidi il presidente dello scalo Enrico Postacchini: “Velocizziamo le procedure. Un passo importante in vista dei prossimi ponti di aprile e del periodo estivo. I disagi? Puntiamo di affrontare meglio il periodo di picco, nonostante la crescita dei flussi”.

Al taglio del nastro presenti, oltre a Ventola e Postacchini, i rappresentanti di tutte le aziende coinvolte nel lavori: Cassioli (linee automatiche), Flooring del Fratelli Messina (opere civili implantistiche), One Works (progetto e direzione lavori opere civili e impiantistiche), Progetto04 (coordinamento sicurezza), Sinergo (progettazione e direzione lavori macchine radiogene e linee automatizzate), Smiths Detection (macchine radiogene).

Nuovo bus per il Marconi

A Bologna si avvicina anche l'entrata in servizio del bus urbano che collegherà la città con l'aeroporto Marconi, annunciato dal Comune nell'ambito dell'intesa raggiunta a metà marzo con i sindacati sulle agevolazioni con cui accompagnare la recente manovra tariffaria. Si viaggerà al costo dei normali spostamenti cittadini, quindi i 2,30 euro di biglietto base, ma per le valigie più grandi di un trolley bisognerà pagare un ticket a parte, come previsto dal regolamento di viaggio di Tper.