Aeroporto, nuovo piano: "Ottimo, ma fare in fretta"

È un piano di sviluppo ambizioso quello presentato la scorsa settimana dai vertici del Marconi. Un piano di investimenti che guarda al futuro dell’aeroporto bolognese, con importanti e numerosi progetti che puntano al ripensamento di diverse aree interne ed esterne ai terminal. Ma soprattutto un piano di sviluppo su cui ora diventa sempre più fondamentale "accelerare".

Accelerare sì, per non perdere troppo tempo e riuscire così a procedere in modo sempre più spedito con l’ammodernamento dell’aerostazione. Non ha dubbi su questo aspetto Maurizio Marchesini, presidente di Marchesini Group e vicepresidente per le Filiere e le Medie Imprese di Confindustria, che ieri mattina, a margine della presentazione dei dati sull’andamento dell’economia emiliano-romagnola, si è soffermato su questo tema e ha così commentato il piano di sviluppo dell’aeroporto, sottolineando l’importanza di procedere a ritmi sostenuti.

"Se il piano mi sembra interessante? Assolutamente sì. È estremamente interessante – conferma il presidente –. Ma bisogna farlo nei tempi più rapidi possibili e procedere con velocità, perché è un po’ di tempo che lo aspettiamo". Sul tema, infatti, è bene quindi mantenere i riflettori accesi. E premere con convinzione sull’acceleratore, data anche l’importanza che l’aeroporto riveste sotto molteplici aspetti, così come ricordato dallo stesso Marchesini, che ha fatto il punto sui tanti aspetti cruciali da tenere in considerazione. "Per gente come noi che ha l’occhio nel mondo, l’aeroporto è una porta di ingresso, nonché il vero motore dell’economia – continua il vicepresidente di Confindustria –. Ma non solo. L’aeroporto riveste una fondamentale importanza anche per quello che riguarda il turismo e dà un grande contributo in questo senso. Lo abbiamo potuto già osservare anche dai dati che sono stati elencati dal rapporto sull’economia dell’Emilia-Romagna questa mattina (ieri, ndr), che sottolineano, per l’appunto, come il turismo a Bologna e in regione siano decollati con l’aeroporto".

Il piano quindi "è sì molto interessante, ma bisogna quindi fare in fretta – incalza Marchesini – e bisogna lavorare concretamente".

Giorgia De Cupertinis