Aeroporto, odissea bagagli: attesa di 2 ore e senza notizie

Il nostro volo è atterrato al Marconi questa mattina (ieri, per chi legge), alle 11.30, in orario. Fiduciosi, ci sistemiamo al nastro 1 per attendere i bagagli. Dopo un’ora e mezza di attesa e una hall sempre più affollata, con la gente innervosita dall’assenza di informazioni qualcuno, esasperato, decide di aprire le porte allarmate, che danno verso l’esterno, nella speranza di veder comparire un addetto. Per ben 15 minuti l’allarme ha continuato a suonare senza che arrivasse nessuno e con i passeggeri che entravano e uscivano. Viva la sicurezza. Dopo circa un quarto d’ora è arrivato prima del personale dell’aeroporto e infine la polizia, che ha messo delle fascette alle porte. Dopo due ore di attesa finalmente i bagagli hanno iniziato ad arrivare. È durato meno il volo dell’attesa dei bagagli. Ma quello che ha fatto innervosire le persone, tanto da spingerle a provocare l’intervento della polizia, è stata la totale mancanza di comunicazione.

Maria Semi