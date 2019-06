Bologna, 6 giugno 2019 - La data, per la storia dell'aviazione bolognese, è di quelle da segnare in rosso: è appena atterrato (video) al Marconi il primo volo diretto Bologna- Philadelphia. Nove ore e mezzo non stop, con partenza 12.10 da Bologna, arrivo 15.40 ora locale a Philadelphia, operato da American Airlines. C'è grande attesa per questo nuovo collegamento, che ha già fatto registrare un'ottima richiesta di biglietti. Oltre ai risvolti turistici, infatti, ci si attende un grande ritorno economico anche sul fronte del business.

I nuovi voli stagionali saranno disponibili fino a a settembre e verranno operati da aeromobili Boeing 767-300, che offrono in business class poltrone completamente reclinabili, amenity kit firmati Cole Hann e menù elaborati da chef premiati di fama internazionale. Il volo arriverà e partirà dal Marconi quattro volte alla settimana, lunedì, mercoledì, venerdì e domenica: in quanto principale hub di American Airlines per la costa Est, può rappresentare un ottimo scalo per raggiungere diverse destinazioni in Usa.

Proprio per festeggiare il nuovo arrivato, il People Mover - la navetta su monorotaia che a breve collegherà l'aeroporto alla stazione - ha indossato una livrea a stelle e strisce dutante i suoi ultimi giri di test.