Aeroporto di Bologna, pista chiusa di notte per manutenzione

Bologna, 22 agosto 2025 – Niente voli notturni per oltre un mese. La pista del Marconi sarà chiusa al traffico aereo dal 25 agosto al 30 settembre dalle 23,55 alle 5,55, spiega lo scalo, “per consentire alcuni lavori straordinari sulle pavimentazioni della posta di volo, dell’area di manovra e su alcuni raccordi. Nei giorni e negli orari indicati nessun volo potrà partire o atterrare a Bologna”.

Il Marconi ha già informato le compagnie aeree, che “potranno cancellare i voli oppure operare su scali alternativi”. Al di fuori dei giorni e orari indicati l’aeroporto sarà regolarmente operativo. Lo scalo si scusa per il disagio “comunque finalizzato al miglioramento delle infrastrutture aeroportuali”.