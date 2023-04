Aeroporto, tante promesse anti disagi

Le proteste degli abitanti del quartiere Navile che, sfortuna sua, sorge accanto all’aeroporto Marconi sono quotidiane da anni. In qualche modo bisogna rassegnarsi poiché o si sposta l’aeroporto (improbabile) oppure diventa difficile limitare i voli di uno scalo in crescita per trasporto merci e passeggeri e che quindi porta benefici all’economia della regione. I cittadini hanno le loro ragioni, ma questa è la realtà (ventennale) alla quale si possono apportare dei correttivi, si può cercare di mitigare la situazione, ma è difficile cambiare radicalmente lo scenario attuale di un aeroporto che oggi è al settimo posto in Italia. Lo ha confermato l’ad Nazareno Ventola alcuni giorni fa nel riferire i dati di bilancio: utile netto di esercizio 29 milioni e 400 mila, ricavi consolidati di 134, 6 milioni. Il rumore, incubo del Navile: l’ad ha annunciato che entro l’estate partirà il nuovo piano di procedure di decollo e atterraggio che dovrebbe attenuare l’impatto dell’inquinamento acustico. Però Ventola ha precisato: "Si tratta di un tassello di un percorso non una soluzione definitiva al tema del rumore". Questo è lo stato dell’arte. Molte lamentele dei cittadini riguardano però anche la logistica interna dello scalo lamentando disorganizzazione nelle sale (pochi posti a sedere) e gli eccessivi tempi di attesa per le procedure d’imbarco. Anche qui c’è la promessa di migliorare la situazione.

