Afa soffocante, risse e grappe distillate in cella: Dozza al collasso

’Grappa’ distillata in cella, estratta dalla frutta servita ai pasti e prodottai in tempi record utilizzando i fornelli da campeggio in dotazione ai detenuti con una tecnica ormai rodata. Un liquido alcolico talvolta assunto assieme ai farmaci, con conseguenze spesso disastrose: ma la direzione del carcere non può certo smettere di offrire frutta né impedire l’accesso al fornelletto, diritto dei detenuti. Poi il caldo soffocante, nella struttura quasi per nulla ventilata, e la conseguente insofferenza di chi vi è costretto, che spesso sfocia in risse o in gesti autolesionistici: alla Dozza, d’estate, le cose sono ancora più difficili del solito. In più, si aggiunge ora il disagio della chiusura della camera di sicurezza dell’ospedale Sant’Orsola, a causa di lavori di ristrutturazione. Intervento necessario, che mette però in difficoltà gli agenti della polizia penitenziaria e i detenuti della casa circondariale, che si trovano così costretti a piantonare i malati (ed essere piantonati) direttamente nelle stanze di degenza comuni. Lo scorso weekend tra aggressioni, gravi ferite autoinflitte e diversi malori, il pronto soccorso dell’ospedale è stato ’invaso’ da detenuti, affiancati dai relativi agenti.

Così, il vice coordinatore regionale del sindacato di polizia penitenziaria Fns Cisl Nicola D’Amore (foto) ha scritto una lettera al provveditore dell’amministrazione penitenziaria per segnalare i disagi che questa chiusura ha comportato. "Quello del Sant’Orsola era l’unico presidio protetto della sanità cittadina per la popolazione detenuta. Spiace constatare che, benché l’esigenza di ristrutturare quella camera fosse nota da tempo, la chiusura sia avvenuta in estate senza che sia stata trovata un’alternativa momentanea, condivisa con la dirigenza del nosocomio". Quello estivo infatti "è il più difficile sia nel carcere, sovraffollato da mesi, sia per il personale di polizia penitenziaria, dato che molti agenti sono meritatamente in ferie".

Considerato però che "per far fronte ai quattro-cinque piantonamenti giornalieri, organizzati nelle corsie ordinarie del suddetto nosocomio, occorrono almeno una quarantina di agenti per turno", ecco che "il sistema rischia di collassare". Insomma, la richiesta a provveditore e direzione del carcere è di "individuare uno spazio circoscritto" alternativo, d’accordo anche con i vertici del Sant’Orsola.

Tutto poi peggiora appunto nei fine settimana, quando il presidio sanitario è rappresentato dalla sola guardia medica – comunque meglio rispetto ad altre strutture carcerarie, in cui manca pure quella – e "ogni turno rischia di trasformarsi in un bollettino di guerra", commentano gli agenti della penitenziaria.

Federica Orlandi