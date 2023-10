"Affidiamo i Bregoli al Cai"

La sistemazione del sentiero dei Bregoli? Affidiamola al Cai. È questa la proposta della lista civica Casalecchio che per la soluzione della interruzione dello storico percorso escursionistico che dal parco Talon sale fino al santuario della Madonna di San Luca, suggerisce al Comune di battere cassa ai fondi regionali destinati a questo scopo ed affidare al Cai la realizzazione dei lavori necessari. "Il Club alpino italiano ha la conoscenza e l’esperienza delle migliori pratiche di conservazione e potrebbe operare affinché il percorso sia ripristinato nel pieno rispetto dell’ecosistema circostante, senza stravolgere il delicato ambiente su cui è tracciato -suggeriscono i consiglieri Cevenini e Tonelli- Come chiede la comunità locale si mettano da parte le polemiche e si operi con concretezza per raggiungere l’obiettivo", scrivono in un comunicato.