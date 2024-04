Affitti a canone concordato. Inquilini e proprietari d’accordo: "Vantaggi per tutti, soddisfatti"

Si rinnova l’accordo territoriale relativo ai contratti di locazione a canone concordato tra i sindacati degli inquilini e associazioni di proprietari, dopo quello siglato nel 2022 e da poco scaduto. Ma di cosa si tratta? Sono contratti di affitto (di una durata minima di 3 anni più 2 di rinnovo automatico) a un canone concordato in attuazione della legge 431. Gli inquilini potranno dunque accedere ad affitti a prezzi più bassi rispetto a quelli vigenti sul mercato.Se i benefici per gli inquilini appaiono evidenti, dall’altra parte anche i proprietari avrebbero dei vantaggi qualora decidessero di stipulare questo genere di contratti: potrebbero infatti godere di agevolazioni fiscali, tra cui la ‘cedolare secca’ (tassazione vantaggiosa per i redditi derivanti dalla locazione concordata) e una tariffa Imu agevolata rispetto a quella ordinaria.

Sono state introdotte diverse novità: in primo luogo le organizzazioni sindacali hanno concordato sulla necessità di rivedere i valori di riferimento per la determinazione del canone (visto l’aumento del costo della vita), arrivando ad un aumento non superiore alla percentuale dell’11%. Sono poi state tolte le ‘mezzerie’ nelle strade, correggendo così la differenza di suddivisione che c’era in determinate zone della città, e infine è stato introdotto un parametro di qualità laddove vi è l’abbattimento delle barriere architettoniche. "Siamo orgogliosi, perché credo sia l’accordo più partecipato degli ultimi anni, abbiamo riunito 16 sindacati totali, 8 degli inquilini e 8 dei proprietari. Solo nell’ultimo periodo 5-6 mila appartamenti sono stati destinati ad affitti brevi per turisti, tramite piattaforme come Airbnb. Non è una critica, non è illegale chiaramente, però sono tutti alloggi tolti alle famiglie, ed è un problema che va considerato" conclude Enrico Rizzo, presidente dell’ Asppi.