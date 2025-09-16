Affitti brevi e nuove regole, Confedilizia Bologna: “Guerra al ceto medio, faremo ricorso al Tar”

Bologna, 16 settembre 2025 – Non si placa il botta e risposta sugli affitti brevi a Bologna. Dopo la decisione del Comune di limitarli in alcune zone e di fissare una soglia di almeno 50 metri quadrati per destinare gli appartamenti ai turisti, prende parola Ape Confedilizia, che parla di “etica come pretesto per nascondere il fallimento del sindaco Matteo Lepore”.

Affitti brevi, le parole di Ape Confedilizia Bologna

Non ci sta infatti Elisabetta Brunelli, presidente di Ape Confedilizia Bologna: “Il primo a far alzare i prezzi delle case a Bologna è il sindaco Lepore perché, oltre ad applicare la massima tassazione sulle seconde case, ha aumentato da 5 a 7 euro l'imposta di soggiorno – sottolinea dall’associazione a tutela dei proprietari di immobili –. Prima hanno urlato parlando di emergenza abitativa, poi non potendo più sostenere questa fantasticherie si è passati all'etica. Il sermone circa la non eticità dei prezzi nasconde il fallimento della visione politico-amministrativa del sindaco e della sua giunta nelle politiche abitative e di sviluppo di una città come Bologna. E le elezioni si stanno avvicinando”.

Affitti brevi, il percorso verso una legge regionale. Paglia: “Il testo è pronto”

Sul Carlino l’assessore regionale Giovanni Paglia ha parlato anche di “un modello Bologna” da esportare in tutta l’Emilia-Romagna per una legge regionale che fornisca un quadro generali ai Comuni in materia. "Come già fatto, impugneremo ogni delibera del primo cittadino al Tar – chiude Brunelli –. Ma nel frattempo organizzeremo una manifestazione dei proprietari bolognesi, perché la casa e il reddito non sono né di destra né di sinistra. La casa è un diritto fondamentale dell'uomo e i finti moralismi enunciati colpiscono soprattutto le donne perché sono tante le persone che, non potendo più esercitare un attività lavorativa, sarebbero costrette a rivolgersi all'ente pubblico e che, al contrario, possono vivere grazie al lavoro che generano gli affitti brevi”.

Confedilizia Emilia Romagna: “Si dichiara guerra al ceto medio”

E proprio sull’iter per una legge regionale che dia un giro di vite agli affitti brevi, anche da Confedilizia Emilia Romagna rincarano la dose: “È appena stata convocata una riunione con le associazioni il prossimo 24 settembre per ‘un aggiornamento inerente al percorso della legge relativa agli affitti brevi turistici’, con promessa di consegnare per tempo il testo da condividere _ scrive la presidente regionale Annamaria Terenziani –. Mi domando il senso di questo tavolo se è solo una presa d’atto di quanto già deciso: questo conferma che alla Regione non importa nulla della posizione dei propri interlocutori. Per Confedilizia Emilia Romagna la regolamentazione degli affitti brevi è un attacco alla proprietà privata, costituzionalmente inviolabile e incomprimibile: si dichiara apertamente guerra a quel ceto medio che ha avuto la colpa – perché tale, evidentemente, viene considerata – di investire in Italia

"Peraltro la locazione breve nella nostra città rappresenta una percentuale molto esigua – contuinuano da Confedilizia Emilia Romagna –. Secondo uno studio di Nomisma solo l’1,3% di tutti gli appartamenti esistenti viene destinata alla locazione breve. Se poi consideriamo solo quegli immobili che sono utilizzati esclusivamente per locazioni brevi e che vengono destinati all’alloggio turistico per più di 120 notti all’anno, si scende a una frazione minuscola, solo lo 0,11% delle case. Non è così che si risolve il problema di mancanza di case da affittare. È necessario che il pubblico ristrutturi i beni fatiscenti di cui è proprietario e li reimmetta sul mercato delle locazioni, che venga attuato il ‘piano casa’ del Governo per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, che si apra un dialogo anche con il sistema bancario che attualmente concede mutui con grande fatica ponendo condizioni estremamente stringenti, così impedendo l’acquisto del bene casa. È necessario inoltre che si incentivi la locazione di lungo periodo”.