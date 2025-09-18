Affitti brevi, il duello: i proprietari pronti alla battaglia legale

"Abbiamo grande difficoltà a conciliare la disponibilità di reddito dei lavoratori con i costi di accesso alla casa, sia in acquisto che in affitto. Questo è particolarmente evidente in territori dinamici come Bologna", afferma Giovanni Paglia, assessore regionale alle politiche abitative.

E prosegue: "Non abbiamo un mercato degli affitti adeguatamente sviluppato, quindi c’è un problema sia di offerta sia di reddito. La Regione Emilia-Romagna interviene con strumenti come il Fondo Affitti, che dispone di 10 milioni di euro: un aiuto utile, ma non risolutivo, dato che i canoni crescono più velocemente delle possibilità di sostegno. Stiamo inoltre rivedendo il Patto per la Casa per incentivare l’intermediazione pubblica e lavorando a una legge che regolamenti affitti brevi e turistici. Ciò permetterà ai comuni di controllare e incentivare il mercato secondo le necessità locali".

Sul tema Airbnb sono intervenuti anche rappresentanti locali, come Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega: "I bed & breakfast rappresentano solo una parte della domanda abitativa. Dobbiamo usare gli strumenti disponibili senza limitare eccessivamente le possibilità dei privati. Ance ha sottolineato un dato interessante sull’impatto degli oneri di sostenibilità sul mercato edilizio: a Bologna possono arrivare fino al 20% del valore dell’immobile per costruzioni oltre 7.000 metri cubi, e al 30% per interventi oltre i 20.000 metri cubi. Questo rende costruire a Bologna sempre meno sostenibile, anche per interventi di rigenerazione urbana. Sarebbe necessario valutare la possibilità di azzerarli in questi casi".

In risposta, la vicesindaca Emily Clancy afferma: "Nessuno vuole vietare gli affitti brevi, ma non possiamo permettere che in una via il 30% degli immobili sia destinato al turismo". Totalmente opposta l’opinione di Elisabetta Brunelli Monzani, presidente di Ape-Confedilizia, che ritiene che "non esista una crisi abitativa a Bologna": "Impugneremo ogni norma che limiti l’uso privato degli immobili: il diritto alla proprietà privata è sacro e costituzionalmente tutelato".

Anche Lanfranco De Franco, assessore politiche abitative di Reggio Emilia, interviene: "In molti comuni della regione non vedo la necessità urgente di regolamentare gli affitti brevi, ma è utile che la Regione abbia strumenti normativi per i casi come Bologna. Inoltre – prosegue De Franco – occorre prevedere benefici fiscali per il proprietario che sceglie di affittare con canone concordato, riducendo il divario con il mercato libero: sicuramente abbattere la cedolare secca e proporrei anche l’azzeramento dell’Imu, come accade per chi vive nella propria prima casa".

Francesco Sassone, consigliere regionale di Fdi, ricorda che la sentenza del Tar sulla categoria B3 di Bologna "può essere ribaltata: occorre prudenza prima di basare norme su di essa". Sul tema della rigenerazione urbana, Federica Zini, vicepresidente di Ance Emilia Area Centro, sottolinea: "Soglie rigide di Ers del 20-30% rischiano di diventare vincoli eccessivi. Ogni progetto si inserisce in un tessuto urbano già consolidato, quindi soglie troppo alte compromettono la sostenibilità economica. Auspichiamo che la nuova variante al Pug apra un confronto e orienti le politiche future anche a livello regionale".