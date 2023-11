Affitti brevi ed evasione. Clancy: "Servono regole per bloccare chi specula"

Clancy, l’indagine della Guardia di finanza ha scoperchiato un vaso di Pandora che parla di 1.800 airbnb non in regola, praticamente uno su due.

"Il tema è nazionale, tutte le città ad alta densità abitativa vivono il problema. Ma non è vero che a Bologna la maggioranza degli affitti brevi riguarda chi integra il reddito mettendo a disposizione una stanza. Nessuno vuole demonizzare queste piattaforme, sappiamo che rispondono a una domanda e tutti le usiamo per viaggiare. È anche un modo per ridistribuire la ricchezza che arriva dal turismo, ma nel nostro territorio stiamo assistendo a pura speculazione". Lo ha scandito ad alta voce domenica a Roma, durante l’evento ‘Un clima migliore per l’Europa’ promosso dall’Alleanza Verdi Sinistra: per la vicesindaca Emily Clancy, "il diritto alla casa è regolato da un mercato drogato che ha fallito, mangiato da affitti sregolati e dalle speculazioni". L’esponente di maggioranza, che ha anche la delega alla Casa, ripete che le stime indicano come, entro il 2050, "l’85% della popolazione europea abiterà nei grandi centri urbani", per cui serve una politica comune, "a partire dalla regolamentazione delle piattaforme turistiche, per governare l’estrazione di capitale che stanno producendo sulle città, fino alla formulazione di un quadro europeo sui diritti all’abitare, a cui agganciare specifiche linee di finanziamento".

Cosa pensa dell’ultima indagine in città?

"Ringrazio la Guardia di finanza sia per l’attività di contrasto sugli affitti ‘in nero’, che su quelli brevi: hanno una task force solida ed è fondamentale controllare gli abusi che contribuiscono a rendere difficile la ricerca di una casa".

Cos’altro serve?

"Regolare il fenomeno, distinguendo tra chi affitta una stanza integrando il proprio reddito e chi sceglie di fare attività imprenditoriale, ma non è trattato come un imprenditore".

Quali le proposte in campo?

"Stiamo sostenendo ancora quella di Alta Tensione Abitativa. Un collettivo di urbanisti, giuristi e architetti ha detto esattamente cosa servirebbe ai Comuni per limitare la diffusione incontrollata delle locazioni brevi".

Poi?

"Non si sente più parlare della proposta della ministra Santanchè, che riguardava alcuni temi come l’abbassamento della soglia da 4 a 2 appartamenti in affitto per essere considerati imprenditori. Se si sottraggono centinaia di alloggi alle soluzioni di lungo periodo, le conseguenze sono evidenti. E resta il tema dell’evasione fiscale...".

Su questo come la pensa?

"Le tasse non sono adeguate, ma anche nei casi di chi è in regola, ci troviamo di fronte a grandi proprietari o fondi che speculano. E’ un fenomeno su cui saremmo ancora in tempo per intervenire, ma serve farlo subito".

All’estero si sono già mossi?

"Negli altri Paesi non solo si parla da anni di regolamentazioni, ma sono state adottate anche norme più stringenti di quelle che noi stiamo ancora discutendo. Abbiamo lasciato che fosse il mercato a occuparsi del tema casa, eppure ci sono sentenze della Corte costituzionale che dicono come questo sia un diritto, ed è dovere della comunità farsi carico del fatto che nessuno rimanga senza un tetto. Il piano per l’abitare risponde a queste esigenze, ma non possiamo fare tutto da soli: chiediamo l’attenzione del Governo".