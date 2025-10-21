Affitti brevi, la ricetta di Santori: “Bologna un esempio, dare ai sindaci la possibilità di decidere”

Bologna, 21 ottobre 2025 – "Non servono ulteriori tasse". Il tema degli affitti brevi, affrontato nell’ultima Manovra, lascia perplesso il centrosinistra bolognese. La conferma arriva dal delegato comunale al Turismo, Mattia Santori, interpellato sul tema oggi a margine di una conferenza stampa. "Sugli affitti brevi penso che la strada che sta disegnando il Comune di Bologna insieme alla Regione Emilia-Romagna sia quella corretta", dichiara Santori: il punto "non è una tassazione o il mettere un vincolo o un limite a quello che c'è già o che può avvenire, ma semplicemente disegnare i confini del territorio e capire come governarlo".

Questo sapendo che "l'unione e il compromesso tra i bisogni del territorio, tra l'abitare degli studenti e dei lavoratori precari e il giusto diritto di visitare una città – aggiunge il delegato – lo può fare solo chi amministra quel territorio". Quindi occorre "una norma, come quella che sta disegnando l'Emilia-Romagna, che dia ai sindaci, soprattutto quelli delle città a più alta densità abitativa e turistica – afferma Santori – la possibilità di normare il territorio. Questa è la direzione, non servono ulteriori tasse e manovre spot su una Finanziaria rispetto a un'altra".

Università e turismo spingono gli affitti brevi

Le nuove regole

Con la nuova Manovra Finanziaria, il Governo ha deciso di intervenire nuovamente sul tema introducendo un aumento della cedolare secca dal 21% al 26% per tutti i contribuenti. Una misura che avrà un impatto diretto su chi gestisce case vacanza, appartamenti turistici e locazioni a breve termine, sia come privato sia tramite intermediari o portali online.

Questa modifica risponde a un duplice obiettivo: da un lato, aumentare il gettito fiscale necessario per coprire alcune misure della Legge di Bilancio; dall'altro, contenere la diffusione degli affitti brevi nelle aree a forte pressione abitativa, dove l'offerta turistica basata sugli affitti brevi (in particolare case vacanza, affittacamere e B&B gestiti in forma non imprenditoriale) ha spesso ridotto la disponibilità di alloggi a lungo termine.

Chi è interessato dall'aumento

Il nuovo regime fiscale si applicherà a

Privati che affittano una o più unità immobiliari per periodi inferiori a 30 giorni consecutivi, purché non svolgano l'attività in forma imprenditoriale; Gestori o società che operano come sostituti d'imposta, ossia coloro che incassano i canoni per conto dei proprietari (ad esempio, piattaforme online o agenzie immobiliari).

Come funziona la cedolare secca

La cedolare secca rappresenta una forma di tassazione alternativa rispetto all'inclusione dei canoni di locazione nell'imponibile Irpef. Chi sceglie questa modalità paga un'imposta sostitutiva a aliquota fissa, evitando le imposte aggiuntive e la progressività tipica del sistema.

Nel caso degli affitti brevi – contratti di durata non superiore a 30 giorni – i locatori hanno due opzioni:

Regime ordinario Irpef, con tassazione progressiva e addizionali regionali e comunali; Cedolare secca, con aliquota unica ora fissata al 26%.

Questa opzione resta accessibile solo a chi non supera il limite delle quattro unità immobiliari concesse in locazione breve. Oltre tale soglia, l'attività viene considerata imprenditoriale e richiede l'apertura di una partita Iva.

La locazione turistica imprenditoriale: un'alternativa da valutare

Anche chi gestisce meno di quattro immobili può considerare la locazione turistica imprenditoriale (LTI) come un'opzione interessante dal punto di vista fiscale. La tassazione dipende dal regime contabile scelto, ma in molti casi può risultare più conveniente rispetto alla cedolare secca al 26% o all'Irpef ordinaria.

La Lti prevede l'apertura della partita Iva e la gestione dell'attività in forma d'impresa, consente di dedurre i costi legati alla gestione (pulizie, manutenzione, utenze, commissioni ai portali, arredi, consulenze) e accedere ad una tassazione agevolata se si rispettano i limiti del regime forfettario (ricavi annui fino a 85.000 €).

Nel caso di locazioni turistiche con il regime forfettario, la tassazione sostitutiva è del 15%, ridotta al 5% per i primi 5 anni (prevista per le nuove attività). Inoltre, il reddito imponibile è calcolato applicando un coefficiente di redditività del 40% ai ricavi (quindi si paga il 15% o 5% solo sul 40% dei ricavi).

In sintesi, la locazione turistica imprenditoriale in regime forfettario consente di accedere a una tassazione effettiva pari al 2% dei ricavi nei primi cinque anni e al 6% circa negli anni successivi, rappresentando un'alternativa fiscalmente vantaggiosa rispetto alla cedolare secca al 26%.

Il provvedimento ha suscitato dubbi anche nello stesso centrodestra, in particolare tra Lega e Forza Italia.