Affitti brevi, la stretta. Il Comune boccia tre B&B. E il Tar gli dà ragione: "Salvaguarda il centro"

Bologna, 2 aprile 2025 – Bologna vince un altro round contro la diffusione indiscriminata dei B&B in centro. Dopo i controlli a tappeto di Comune e Guardia di Finanza su 5mila immobili che ha portato a scovare 250 strutture turistiche irregolari, Palazzo d’Accursio incassa il pronunciamento favorevole del Tar sulle regole imposte per limitare il proliferare di questi alloggi turistici brevi.

Il tribunale amministrativo dell’Emiia-Romagna spiega che la tendenza all’espulsione dai centri storici dei residenti dipende anche dalla "progressiva sottrazione" di alloggi per finalità turistiche. Per questo il Comune "ha adottato una misura non irragionevole, la quale limita ma non vieta in termini assoluti l’offerta di alloggi extra-alberghieri". Una norma, dunque, "coerente con l’obiettivo perseguito" di evitare l’esclusione dei bolognesi dal centro.

Con queste motivazioni i giudici amministrativi hanno infatti dato ragione al Comune contro Cleanbnb. A fine dicembre la società milanese si era rivolta al Tar dopo che Palazzo D’Accursio aveva respinto la richiesta di destinare tre alloggi ad affitti turistici brevi. Stando alle norme previste dal Regolamento edilizio comunale, modificato l’anno scorso, i tre appartamenti tra le altre cose non presentavano i requisiti dell’alloggio minimo, tra cui quello di avere una superficie utile minima non inferiore a 50 metri quadrati. Un criterio, quello di alloggio minimo, che Cleanbnb considerava "irragionevole" se applicato solo alle abitazioni a destinazione turistica. Il Tar, però, respinge questa impostazione, considerando che il requisito di alloggio minimo "era già previsto dal previgente Regolamento edilizio per le attività di ospitalità turistica svolta in alloggi residenziali: dunque sotto questo profilo non vi è stata alcuna modifica di regime giuridico".

Secondo i giudici, inoltre, "la scelta di limitare il requisito dell’alloggio minimo alla locazione turistica non è irragionevole". Il motivo è legato all’obiettivo dell’amministrazione di mettere sul mercato "unità abitative di piccole dimensioni per categorie per le quali diversamente sarebbe preclusa la residenza in città storica, quali single, studenti e lavoratori non residenti". Non solo. La presenza di popolazione residente in maniera fissa con bisogni diversi dai turisti "evita poi l’espulsione di attività artigiane e di servizi per la persona da parte di esercizi di somministrazione al pubblico di cibi e bevande o di vendita di prodotti per turisti".

Per il Tar Emilia-Romagna, tra l’altro, nell’adottare questi provvedimenti il Comune "ha esercitato un potere di cui è titolare". Non ha, quindi, esagerato "nella discrezionalità riconosciutagli dalla legge in materia di governo del territorio". Né ha violato la libera concorrenza. La regolamentazione degli alloggi turistici, infatti, "non è manifestamente illogica". Inoltre, il potere dei Comuni "non è limitato alla individuazione delle regole tecniche cui deve attenersi l’attività costruttiva, ma comprende la facoltà di porre limiti al dimensionamento degli alloggi". Nel caso in esame, scrivono i giudici, "il Comune non ha posto un divieto assoluto all’offerta di alloggi extra-alberghieri", ma ha posto "solo una limitazione ragionevole per consentire l’accesso all’abitazione in città storica anche a fasce di popolazione che altrimenti rischierebbero di essere tagliate fuori dal mercato ed evitare così lo spopolamento del centro".